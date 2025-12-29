Olivier Sarr lance très bien sa saison régulière, les Raptors 905 prennent la tête

Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) confirme son excellent début de saison avec les Raptors 905. Après une finale perdue lors du Tip-Off Tournament, la franchise affiliée aux Toronto Raptors a parfaitement lancé sa saison régulière de G-League, avec quatre victoires en autant de rencontres. Face aux Maine Celtics ce week-end, l’intérieur français a été l’un des hommes forts d’une équipe déjà bien huilée.

Un week-end de domination face aux Maine Celtics

Samedi, au Paramount Fine Foods Centre de Mississauga, les Raptors 905 ont largement dominé les Maine Celtics (125-92). En moins de 28 minutes, Olivier Sarr a livré une prestation de très haut niveau : 22 points à 8/9 aux tirs, 9 rebonds et 4 contres. Ultra-efficace, le Français a imposé sa présence des deux côtés du terrain dans un match à sens unique.

Le lendemain, le scénario a été similaire. Toujours à domicile, les Raptors 905 se sont de nouveau imposés largement (124-100). En 24 minutes, l’intérieur tricolore a terminé en double-double, avec 12 points à 3/7 aux tirs, 12 rebonds et 3 passes décisives, confirmant sa régularité et son impact dans la rotation canadienne.

Un retour en forme après une saison 2024 contrastée

Sacré champion de G-League en 2024, Olivier Sarr avait vu sa dynamique brutalement stoppée par une rupture du tendon d’Achille contractée en finale. Désormais remis, le Bordelo-Toulousain semble avoir retrouvé ses sensations au sein d’un collectif compétitif.

Avec un bilan de 4 victoires en 4 matches, les Raptors 905 de Mississauga occupent seuls la tête de la conférence Est. Dans ce contexte favorable, le Français s’affirme comme un élément clé de l’effectif, aussi bien par sa production statistique que par sa présence défensive.