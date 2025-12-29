Recherche
G League

Olivier Sarr lance très bien sa saison régulière, les Raptors 905 prennent la tête

G-League - Olivier Sarr est parfaitement entré dans sa saison avec les Raptors 905. Déjà leaders de la conférence Est après quatre matches, les Canadiens ont pu compter sur la domination intérieure du Français lors d’un week-end réussi face aux Maine Celtics.
|
00h00
Olivier Sarr lance très bien sa saison régulière, les Raptors 905 prennent la tête

Olivier Sarr démarre fort la saison de régulière de G-League

Crédit photo : Raptors 905

Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) confirme son excellent début de saison avec les Raptors 905. Après une finale perdue lors du Tip-Off Tournament, la franchise affiliée aux Toronto Raptors a parfaitement lancé sa saison régulière de G-League, avec quatre victoires en autant de rencontres. Face aux Maine Celtics ce week-end, l’intérieur français a été l’un des hommes forts d’une équipe déjà bien huilée.

Un week-end de domination face aux Maine Celtics

Samedi, au Paramount Fine Foods Centre de Mississauga, les Raptors 905 ont largement dominé les Maine Celtics (125-92). En moins de 28 minutes, Olivier Sarr a livré une prestation de très haut niveau : 22 points à 8/9 aux tirs, 9 rebonds et 4 contres. Ultra-efficace, le Français a imposé sa présence des deux côtés du terrain dans un match à sens unique.

Olivier SARR
Olivier SARR
22
PTS
9
REB
2
PDE
Logo G League
RAP
125 92
MAI

Le lendemain, le scénario a été similaire. Toujours à domicile, les Raptors 905 se sont de nouveau imposés largement (124-100). En 24 minutes, l’intérieur tricolore a terminé en double-double, avec 12 points à 3/7 aux tirs, 12 rebonds et 3 passes décisives, confirmant sa régularité et son impact dans la rotation canadienne.

Olivier SARR
Olivier SARR
12
PTS
12
REB
3
PDE
Logo G League
RAP
124 100
MAI

Un retour en forme après une saison 2024 contrastée

Sacré champion de G-League en 2024, Olivier Sarr avait vu sa dynamique brutalement stoppée par une rupture du tendon d’Achille contractée en finale. Désormais remis, le Bordelo-Toulousain semble avoir retrouvé ses sensations au sein d’un collectif compétitif.

Avec un bilan de 4 victoires en 4 matches, les Raptors 905 de Mississauga occupent seuls la tête de la conférence Est. Dans ce contexte favorable, le Français s’affirme comme un élément clé de l’effectif, aussi bien par sa production statistique que par sa présence défensive.

 

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
G League
G League
Suivre

silk
Sa carrière va-t-elle démarrer un jour? Il a déjà 26 ans...
