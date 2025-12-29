Remis, Maledon porte le Real Madrid contre Malaga et un bon Killian Tillie

Malade contre Monaco vendredi soir, Théo Maledon allait beaucoup mieux deux jours plus tard pour contribuer en la victoire du Real Madrid face à l’Unicaja Malaga de Killian Tillie, ce dimanche 28 décembre en Liga Endesa.

Un début de match maîtrisé avant la révolte d’Unicaja

Le Real Madrid a maintenu sa série parfaite àa la Movistar Arena en 2025, s’imposant face à Unicaja Málaga (91-82) dans un match qui a longtemps tourné à l’avantage des visiteurs. Cette victoire permet aux hommes de Sergio Scariolo de poursuivre une série historique de victoires à domicile en Liga Endesa.

Les Madrilènes ont bien entamé la rencontre grâce à Mario Hezonja et Sergio Llull, qui ont inscrit 12 des 14 premiers points de leur équipe. Cependant, Malaga a rapidement réagi avec un 8-0 signé Killian Tillie (qui a une nouvelle fois égalé son record de points de la saison) entre les quarts-temps, donnant le ton d’une première mi-temps difficile pour le Real.

Les visiteurs ont ensuite pris les commandes du match, maintenant un avantage de six points avant d’accélérer avec un 7-0 exclusivement manufacturé par Emir Sulejmanovic. À la pause, Malaga menait 54-46, profitant des lacunes défensives madrilènes qui avaient encaissé 54 points en vingt minutes.

La réaction défensive madrilène fait la différence

Conscients de leurs faiblesses défensives, les joueurs du Real Madrid ont opéré un changement radical de mentalité au retour des vestiaires. Malgré un début de seconde mi-temps difficile (2-8 encaissé, 48-62), la remontada s’est dessinée naturellement grâce à un durcissement défensif spectaculaire.

Entre la 24e et la 30e minute, Madrid n’a encaissé que 4 points, transformant un déficit de 14 points en avantage de cinq (71-66). Alberto Abalde et Usman Garuba ont été les artisans de cette remontée, apportant l’intensité nécessaire dans les moments cruciaux.

Le dernier quart-temps a vu Unicaja tenter de résister, revenant à 3 points grâce à Tillie à sept minutes de la fin. Mais les maladresses à 3-points après la pause et l’accumulation de fautes ont fini par condamner les Andalous. Theo Maledon (deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 15 points, à 4/8 aux tirs, et 3 passes décisives en 21 minutes) en attaque et Garuba en défense ont scellé la victoire madrilène dans les dernières minutes.

Cette victoire confirme la capacité du Real Madrid (11 victoires et 1 défaite en championnat) à élever son niveau défensif quand les circonstances l’exigent, préservant un bilan immaculé à domicile qui constitue l’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire de la Liga Endesa.