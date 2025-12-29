Recherche
Liga Endesa

Remis, Maledon porte le Real Madrid contre Malaga et un bon Killian Tillie

Liga Endesa - Le Real Madrid préserve son bilan parfait à domicile en 2025 en s'imposant contre Málaga. Les Madrilènes ont dû puiser dans leurs ressources défensives pour renverser une situation compromise en première mi-temps.
|
00h00
Résumé
Écouter
Remis, Maledon porte le Real Madrid contre Malaga et un bon Killian Tillie

Théo Maledon a marqué 15 points en sortie de banc et le Real Madrid a préservé son invincibilité à domicile

Crédit photo : acb Photo / Sara Gordon

Malade contre Monaco vendredi soir, Théo Maledon allait beaucoup mieux deux jours plus tard pour contribuer en la victoire du Real Madrid face à l’Unicaja Malaga de Killian Tillie, ce dimanche 28 décembre en Liga Endesa.

– Journée 12

Un début de match maîtrisé avant la révolte d’Unicaja

Le Real Madrid a maintenu sa série parfaite àa la Movistar Arena en 2025, s’imposant face à Unicaja Málaga (91-82) dans un match qui a longtemps tourné à l’avantage des visiteurs. Cette victoire permet aux hommes de Sergio Scariolo de poursuivre une série historique de victoires à domicile en Liga Endesa.

Les Madrilènes ont bien entamé la rencontre grâce à Mario Hezonja et Sergio Llull, qui ont inscrit 12 des 14 premiers points de leur équipe. Cependant, Malaga a rapidement réagi avec un 8-0 signé Killian Tillie (qui a une nouvelle fois égalé son record de points de la saison) entre les quarts-temps, donnant le ton d’une première mi-temps difficile pour le Real.

Killian TILLIE
Killian TILLIE
12
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
REA
91 82
MAL

Les visiteurs ont ensuite pris les commandes du match, maintenant un avantage de six points avant d’accélérer avec un 7-0 exclusivement manufacturé par Emir Sulejmanovic. À la pause, Malaga menait 54-46, profitant des lacunes défensives madrilènes qui avaient encaissé 54 points en vingt minutes.

La réaction défensive madrilène fait la différence

Conscients de leurs faiblesses défensives, les joueurs du Real Madrid ont opéré un changement radical de mentalité au retour des vestiaires. Malgré un début de seconde mi-temps difficile (2-8 encaissé, 48-62), la remontada s’est dessinée naturellement grâce à un durcissement défensif spectaculaire.

Théo Maledon allait mieux ce dimanche contre Malaga
Théo Maledon allait mieux ce dimanche contre Malaga (acb Photo / Sara Gordon)

Entre la 24e et la 30e minute, Madrid n’a encaissé que 4 points, transformant un déficit de 14 points en avantage de cinq (71-66). Alberto Abalde et Usman Garuba ont été les artisans de cette remontée, apportant l’intensité nécessaire dans les moments cruciaux.

Le dernier quart-temps a vu Unicaja tenter de résister, revenant à 3 points grâce à Tillie à sept minutes de la fin. Mais les maladresses à 3-points après la pause et l’accumulation de fautes ont fini par condamner les Andalous. Theo Maledon (deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 15 points, à 4/8 aux tirs, et 3 passes décisives en 21 minutes) en attaque et Garuba en défense ont scellé la victoire madrilène dans les dernières minutes.

Théo MALEDON
Théo MALEDON
15
PTS
0
REB
3
PDE
Logo Liga Endesa
REA
91 82
MAL

Cette victoire confirme la capacité du Real Madrid (11 victoires et 1 défaite en championnat) à élever son niveau défensif quand les circonstances l’exigent, préservant un bilan immaculé à domicile qui constitue l’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire de la Liga Endesa.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

