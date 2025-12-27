Recherche
NBA

Zaccharie Risacher bientôt impliqué dans un transfert de superstar ?

NBA - Le nom de Zaccharie Risacher a été cité dans un éventuel transfert d'Anthony Davis aux Hawks, qui n'en est encore qu'au stade de la rumeur. Mais c'est révélateur du fait que son statut de n°1 de Draft ne le rend pas intouchable.
|
00h00
Résumé
Écouter
La place de Risacher aux Hawks n’est peut-être plus garantie

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

C’est un joueur qui connaît un début de saison très compliqué. Autant sur le plan individuel (des statistiques en baisse par rapport à la saison dernière), collectif (Atlanta est 10e de l’Est avec 5 défaites consécutives) que médiatique. Pas grand chose ne va en ce moment pour Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans). Les critiques des fans sont nombreuses envers le n°1 de la Draft 2024, qui peine à endosser ce statut, lui qui a toujours plutôt été un joueur d’équipe. Si bien que les Hawks pourraient chercher à le transférer, selon les dernières rumeurs.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Zaccharie Risacher.jpg
Zaccharie RISACHER
Poste(s): Arrière / Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 20 ans (08/04/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
11
#168
REB
2,8
#262
PD
1,6
#244

Un transfert Hawks-Mavericks à venir ?

C’est en tout cas ce qu’indique l’insider réputé Chris Haynes sur l’émission NBA on Prime. Selon lui, l’équipe d’Atlanta est une des plus sérieusement engagées sur le dossier Anthony Davis, qui pourrait être rendu disponible par Dallas. Et pour séduire les Mavericks, les Hawks pourraient intégrer dans un package Zaccharie Risacher.

« Des sources me disent que les Atlanta Hawks sont très intrigués à l’idée d’acquérir Anthony Davis via un trade. Les Hawks peuvent monter un package avec beaucoup d’éléments attirants… Si un accord devait se matérialiser entre les deux équipes, on me dit qu’il n’incluerait pas Trae Young, mais devrait probablement inclure le n°1 de Draft de la saison dernière Zaccharie Risacher » a expliqué Haynes en direct à la télévision.

Avec son salaire à 13 millions de dollars annuels, Risacher ne serait qu’une partie du package qui comprendrait des plus gros salaires, nécessaires pour égaler les 54 millions annuels d’Anthony Davis, sous contrat jusqu’en 2028 (option de joueur pour 2027/28). Le Français serait la pièce attractive pour les Mavericks, s’ils sont prêts à lâcher leur superstar pour qui ils ont sacrifié… Luka Doncic. Mais eux aussi sont en difficulté (11e de l’Ouest), et ont clairement la pression des résultats au vu des événements des derniers mois. Davis pourrait donc être au cœur d’un transfert pour la troisième fois de sa carrière.

Risacher sur la selette ?

Quant à Risacher, il pourrait subir la dure loi d’une NBA si concurrentielle. L’ex-burgien peine à justifier le choix de son coach de le garder titulaire. Sur le mois de décembre, il tourne à 9 points de moyenne en 24 minutes par match, et ce malgré un pourcentage à 3-points satisfaisant (38,9%). Il est en pleine crise de confiance. « J’ai eu une saison un peu saccadée, de part mes blessures. Mais voilà, je trouve mon rythme. Le plus important, c’est de continuer à gagner des matchs. Je sais ce dont je suis capable, je sais qu’on peut faire de belles choses collectivement et c’est le plus important » nous expliquait-il en interview début décembre. Quant à la pression d’être n°1 de Draft ? « Je pense que les attentes, les comparaisons… C’est une réalité qui vient avec. Je pense que c’est important de ne pas se mettre une pression supplémentaire dessus, et de rester au service de l’équipe. »

LIRE AUSSI

En cas de transfert aux Mavericks, Risacher aurait de la concurrence sur le poste de 3&D. Dont celle de l’un des meilleurs de l’histoire dans ce rôle, Klay Thompson, mais aussi Naji Marshall, Max Christie et forcément Cooper Flagg sur les ailes. Pas sûr que le Français maintienne une place de titulaire avec 25 minutes de moyenne dans un tel environnement.

Mais pour l’instant, il n’en est pas encore là. Le natif de Malaga peut encore renverser la tendance en passant la vitesse supérieure avec les Hawks, comme il l’avait fait à partir du 1er janvier lors de sa saison rookie. Il doit rester dans sa bulle, fermer les yeux sur les critiques et se concentrer sur ce qu’il sait faire. « Il n’a que 20 ans. Une carrière NBA est un marathon, pas un sprint » nous expliquait son coach Quin Snyder.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
