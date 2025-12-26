Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation

Nikola Jokic a livré l’une des performances les plus extraordinaires de l’histoire de la NBA en menant les Denver Nuggets à une victoire spectaculaire 142-138 en prolongation face aux Minnesota Timberwolves. Le triple MVP serbe a compilé 56 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, devenant le premier joueur de l’histoire à réaliser une ligne statistique avec 55 points ou plus, 15 rebonds ou plus et 15 passes décisives ou plus dans un même match.

Face à Rudy Gobert (9 points et 12 rebonds), le Serbe a également établi un nouveau record NBA en inscrivant 18 points en prolongation, dépassant les 17 points de Stephen Curry réalisés en 2016 contre Portland. Ce record concerne aussi bien la saison régulière que les playoffs, confirmant la domination totale du « Joker » durant les cinq minutes supplémentaires.

Un duel au sommet entre deux superstars

Anthony Edwards a répondu présent avec 44 points pour Minnesota, orchestrant une remontée spectaculaire dans les dernières minutes du temps réglementaire. Alors que Denver menait de 15 points à cinq minutes de la fin, l’arrière des Timberwolves a ramené son équipe à hauteur en égalisant à 115-115 sur un tir à 3-points à 1,1 seconde de la fin du match.

La prolongation a débuté par un 9-0 en faveur de Minnesota, mais Edwards a été expulsé après avoir écopé de deux fautes techniques consécutives pour contestation. Ce tournant décisif a permis à Jokic de prendre le contrôle total du match, se montrant parfait au tir (3/3, dont 2/2 à 3-points) et quasiment irréprochable aux lancers francs (10/11) durant l’extra-time.

Jamal Murray, partenaire de luxe dans la victoire

Jamal Murray a parfaitement secondé son coéquipier vedette avec 35 points et 10 passes décisives, permettant aux Nuggets de s’imposer malgré l’absence de trois titulaires, dont Cameron Johnson, Aaron Gordon et Christian Braun. Tim Hardaway Jr. a également apporté sa contribution avec 19 points, tandis que Julius Randle a totalisé 32 points pour les Timberwolves.

Cette performance permet à Jokic d’enregistrer son 179e triple-double en carrière, se rapprochant à seulement deux unités d’Oscar Robertson au deuxième rang du classement historique. Grâce à ce succès, Denver (22 victoires – 8 défaites) confirme sa domination sur Minnesota cette saison avec un 3-0 dans leurs confrontations directes et reste au contact des leaders de la Conférence Ouest.