Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation

NBA - Performance historique du Serbe qui mène Denver à la victoire 142-138 face aux Timberwolves de Rudy Gobert (9 points et 12 rebonds) avec 56 points, 16 rebonds et 15 passes, établissant un nouveau record de 18 points inscrits en prolongation.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation

Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images

Nikola Jokic a livré l’une des performances les plus extraordinaires de l’histoire de la NBA en menant les Denver Nuggets à une victoire spectaculaire 142-138 en prolongation face aux Minnesota Timberwolves. Le triple MVP serbe a compilé 56 points, 16 rebonds et 15 passes décisives, devenant le premier joueur de l’histoire à réaliser une ligne statistique avec 55 points ou plus, 15 rebonds ou plus et 15 passes décisives ou plus dans un même match.

Nikola JOKIC
Nikola JOKIC
56
PTS
16
REB
15
PDE
Logo NBA
DEN
142 138
MIN

Face à Rudy Gobert (9 points et 12 rebonds), le Serbe a également établi un nouveau record NBA en inscrivant 18 points en prolongation, dépassant les 17 points de Stephen Curry réalisés en 2016 contre Portland. Ce record concerne aussi bien la saison régulière que les playoffs, confirmant la domination totale du « Joker » durant les cinq minutes supplémentaires.

Un duel au sommet entre deux superstars

Anthony Edwards a répondu présent avec 44 points pour Minnesota, orchestrant une remontée spectaculaire dans les dernières minutes du temps réglementaire. Alors que Denver menait de 15 points à cinq minutes de la fin, l’arrière des Timberwolves a ramené son équipe à hauteur en égalisant à 115-115 sur un tir à 3-points à 1,1 seconde de la fin du match.

La prolongation a débuté par un 9-0 en faveur de Minnesota, mais Edwards a été expulsé après avoir écopé de deux fautes techniques consécutives pour contestation. Ce tournant décisif a permis à Jokic de prendre le contrôle total du match, se montrant parfait au tir (3/3, dont 2/2 à 3-points) et quasiment irréprochable aux lancers francs (10/11) durant l’extra-time.

Rudy Gobert a été impuissant face à Nikola Jokic
Rudy Gobert a été impuissant face à Nikola Jokic (photo : Ron Chenoy-Imagn Images)

Jamal Murray, partenaire de luxe dans la victoire

Jamal Murray a parfaitement secondé son coéquipier vedette avec 35 points et 10 passes décisives, permettant aux Nuggets de s’imposer malgré l’absence de trois titulaires, dont Cameron Johnson, Aaron Gordon et Christian Braun. Tim Hardaway Jr. a également apporté sa contribution avec 19 points, tandis que Julius Randle a totalisé 32 points pour les Timberwolves.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
9
PTS
12
REB
0
PDE
Logo NBA
DEN
142 138
MIN

Cette performance permet à Jokic d’enregistrer son 179e triple-double en carrière, se rapprochant à seulement deux unités d’Oscar Robertson au deuxième rang du classement historique. Grâce à ce succès, Denver (22 victoires – 8 défaites) confirme sa domination sur Minnesota cette saison avec un 3-0 dans leurs confrontations directes et reste au contact des leaders de la Conférence Ouest.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Robin Ducoté est touché au mollet
Betclic ELITE
00h00Dijon toujours pas au complet pour le déplacement à Boulazac
Jean-Baptiste Maille, ancien du CSP, et la SIG Strasbourg de Jānis Gailītis affrontent le Limoges CSP ce vendredi 26 décembre
Betclic ELITE
00h00Pour le coach de Strasbourg, Jānis Gailītis, le Limoges CSP reste « une équipe dangereuse »
Ajare Sanni avec les UC Santa Barbara Gauchos en 2021 en NCAA
NM1
00h00Leader de NM1, Le Havre fait venir un fort scoreur
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
Nadir Hifi aimerait jouer pour un club de Belgrade un jour
EuroLeague
00h00Nadir Hifi rêve de jouer un jour à Belgrade : « Le public (ici) est incroyable »
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
ELITE 2
00h00[Vidéo] 12 points en 81 secondes : la folle fin de match de Tyler Thomas, héros de La Rochelle !
NM1
00h00Déception à Berck : Rémi Dibo ne pourra pas rester, Benoît Mangin également libéré
1 / 0
Livenews NBA
Nikola Jokic a signé un match de Noël exceptionnel contre Minnesota
NBA
00h00Nikola Jokic explose les compteurs avec 56 points face à Gobert et bat un record NBA en prolongation
Victor Wembanyama au dunk sur la défense d'OKC
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs infligent une troisième défaite au Thunder et brisent l’invincibilité d’Oklahoma City à domicile
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
1 / 0