Nadir Hifi rêve de jouer un jour à Belgrade : « Le public (ici) est incroyable »

Le Paris Basketball a créé la sensation en s’imposant face à l’Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 102-92 lors de la 18e journée d’EuroLeague. Une victoire qui met fin à une série de six défaites consécutives pour l’équipe française, menée par son leader Nadir Hifi.

Une performance collective qui relance Paris en EuroLeague

Cinq joueurs parisiens ont terminé à 10 points ou plus dans cette rencontre maîtrisée de bout en bout. Nadir Hifi, actuel deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague avec 19,6 points de moyenne, a contribué avec 15 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. « (C’est une) Grande victoire et très bon match contre une équipe qui joue formidablement bien depuis l’arrivée de (Sasa) Obradović. (C’est un) Très bon match, nous avons été excellents en défense. Nous les avons limités à seulement 58 points sur les trois premiers quart-temps, ce qui était bien pour nous », a déclaré le meneur français à TV Arena Sport.

Cette performance défensive a été la clé du succès parisien, permettant à l’équipe de remonter à la 16e place avec un bilan de 6 victoires pour 12 défaites. L’Étoile Rouge, elle, chute au 10e rang avec un bilan de 10-8.

Des ambitions de MVP

À seulement 23 ans, Hifi nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Actuellement talonnant son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot au classement des marqueurs (0,1 point d’écart), le Français pense déjà clairement à remporter le trophée de MVP de la compétition un jour dans sa carrière :

« Dans le futur – clairement. Je serai certainement l’un des meilleurs joueurs d’Europe dans les années à venir, du moins je l’espère. Maintenant, le plus important est d’aider l’équipe à obtenir des victoires chaque semaine. Pour être MVP, mon équipe doit être au sommet, donc il faut d’abord penser à l’équipe, puis à cela. »

Après son 5/20 aux tirs à Madrid, Nadir Hifi a eu une autre approche de son jeu : 19 points à 6/9 aux tirs et 6 passes décisives en 22 minutes contre Cholet dimanche, 15 points à 4/6 et 6 passes décisives en moins de 18 minutes mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade, à chaque fois pour deux victoires. Ses 6 passes décisives face à Belgrade égalent son meilleur total de la saison, une approche qu’il justifie tactiquement :

« Je regarde pour inclure tous mes coéquipiers. C’est ce dont nous avons besoin pour gagner des matches. Je donne plus de passes à cause de la situation dans laquelle je me trouve. Chaque adversaire a peur de mes tirs, donc je dois utiliser cela pour distribuer le ballon et inclure mes coéquipiers. »

Un intérêt pour le basket à Belgrade, et son ambiance

Déjà aperçu dans les tribunes lors des matches à domicile de l’Étoile Rouge et du Partizan Belgrade, Hifi n’a pas caché son intérêt pour l’atmosphère serbe :

« La raison principale, c’est le basket, j’adore ce jeu. Le public est incroyable, j’aime ce genre d’atmosphère où que ce soit, et à Belgrade c’est particulièrement irréel à regarder, et aussi à jouer dans de tels matches. »

Interrogé sur un éventuel transfert futur vers l’un des deux clubs belgradois, l’international français se dit clairement intéressé :

« Certainement, pourquoi pas. Les deux équipes ont de grands objectifs et des supporters qui attendent beaucoup des joueurs, mais aussi de l’équipe. Cela peut être un excellent défi pour moi à l’avenir. »

Reste à savoir s’il aura lieu un jour. Mais en attendant, Nadir Hifi est déterminé à ramener Paris proche du Top 10.