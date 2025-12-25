Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Nadir Hifi rêve de jouer un jour à Belgrade : « Le public (ici) est incroyable »

EuroLeague - Dans la presse serbe, Nadir Hifi évoque son envie de jouer un jour pour un club de Belgrade, la capitale historique du basket européen. Deuxième meilleur marqueur de l'EuroLeague, Hifi n'exclut pas un futur passage en Serbie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi rêve de jouer un jour à Belgrade : « Le public (ici) est incroyable »

Nadir Hifi aimerait jouer pour un club de Belgrade un jour

Crédit photo : Julie Dumélié

Le Paris Basketball a créé la sensation en s’imposant face à l’Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 102-92 lors de la 18e journée d’EuroLeague. Une victoire qui met fin à une série de six défaites consécutives pour l’équipe française, menée par son leader Nadir Hifi.

Une performance collective qui relance Paris en EuroLeague

Cinq joueurs parisiens ont terminé à 10 points ou plus dans cette rencontre maîtrisée de bout en bout. Nadir Hifi, actuel deuxième meilleur marqueur de l’EuroLeague avec 19,6 points de moyenne, a contribué avec 15 points, 2 rebonds et 6 passes décisives. « (C’est une) Grande victoire et très bon match contre une équipe qui joue formidablement bien depuis l’arrivée de (Sasa) Obradović. (C’est un) Très bon match, nous avons été excellents en défense. Nous les avons limités à seulement 58 points sur les trois premiers quart-temps, ce qui était bien pour nous », a déclaré le meneur français à TV Arena Sport.

Cette performance défensive a été la clé du succès parisien, permettant à l’équipe de remonter à la 16e place avec un bilan de 6 victoires pour 12 défaites. L’Étoile Rouge, elle, chute au 10e rang avec un bilan de 10-8.

LIRE AUSSI

Des ambitions de MVP

À seulement 23 ans, Hifi nourrit de grandes ambitions pour la suite de sa carrière. Actuellement talonnant son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot au classement des marqueurs (0,1 point d’écart), le Français pense déjà clairement à remporter le trophée de MVP de la compétition un jour dans sa carrière :

« Dans le futur – clairement. Je serai certainement l’un des meilleurs joueurs d’Europe dans les années à venir, du moins je l’espère. Maintenant, le plus important est d’aider l’équipe à obtenir des victoires chaque semaine. Pour être MVP, mon équipe doit être au sommet, donc il faut d’abord penser à l’équipe, puis à cela. »

Après son 5/20 aux tirs à Madrid, Nadir Hifi a eu une autre approche de son jeu : 19 points à 6/9 aux tirs et 6 passes décisives en 22 minutes contre Cholet dimanche, 15 points à 4/6 et 6 passes décisives en moins de 18 minutes mardi face à l’Étoile Rouge de Belgrade, à chaque fois pour deux victoires. Ses 6 passes décisives face à Belgrade égalent son meilleur total de la saison, une approche qu’il justifie tactiquement :

« Je regarde pour inclure tous mes coéquipiers. C’est ce dont nous avons besoin pour gagner des matches. Je donne plus de passes à cause de la situation dans laquelle je me trouve. Chaque adversaire a peur de mes tirs, donc je dois utiliser cela pour distribuer le ballon et inclure mes coéquipiers. »

Un intérêt pour le basket à Belgrade, et son ambiance

Déjà aperçu dans les tribunes lors des matches à domicile de l’Étoile Rouge et du Partizan Belgrade, Hifi n’a pas caché son intérêt pour l’atmosphère serbe :

« La raison principale, c’est le basket, j’adore ce jeu. Le public est incroyable, j’aime ce genre d’atmosphère où que ce soit, et à Belgrade c’est particulièrement irréel à regarder, et aussi à jouer dans de tels matches. »

LIRE AUSSI

Interrogé sur un éventuel transfert futur vers l’un des deux clubs belgradois, l’international français se dit clairement intéressé :

« Certainement, pourquoi pas. Les deux équipes ont de grands objectifs et des supporters qui attendent beaucoup des joueurs, mais aussi de l’équipe. Cela peut être un excellent défi pour moi à l’avenir. »

Reste à savoir s’il aura lieu un jour. Mais en attendant, Nadir Hifi est déterminé à ramener Paris proche du Top 10.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
Nadir Hifi aimerait jouer pour un club de Belgrade un jour
EuroLeague
00h00Nadir Hifi rêve de jouer un jour à Belgrade : « Le public (ici) est incroyable »
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
ELITE 2
00h00[Vidéo] 12 points en 81 secondes : la folle fin de match de Tyler Thomas, héros de La Rochelle !
NM1
00h00Déception à Berck : Rémi Dibo ne pourra pas rester, Benoît Mangin également libéré
ELITE 2
00h00« En plus, on jouait Orléans… » : Nicolas Pavrette se montre face à « son » club
ELITE 2
00h00Éternelle déception de l’ÉLITE 2, le doyen Nantes Basket Hermine regarderait-il enfin vers le haut ?
Leaders Cup
00h00Déjà cinq équipes qualifiées pour la Leaders Cup, six prétendants pour les trois derniers billets : le point sur la situation
Gide Noël a battu son record de points en carrière contre Challans mardi
ELITE 2
00h00Avant Noël, Gide Noël s’offre un record en ÉLITE 2
Aaron Towo-Nansi, ici face à Badalone en BCL, attire de nombreux clubs
Betclic ELITE
00h00À 16 ans, Aaron Towo-Nansi affole déjà le marché : Cholet, face aux « offres démesurées », assure qu’il sera toujours là en 2026-2027
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Vincent Collet sur le banc des Cavaliers, mais Cleveland perd (encore) chez les Knicks lors du Christmas Game
NBA
00h00Nicolas Batum a pris ses 63 derniers shoots à 3-points… et devrait bientôt dépasser Kobe Bryant !
James Nnaji face à Mikael Jantunen à la Summer League NBA 2023
NBA
00h00James Nnaji, ancien drafté NBA, rejoint l’université de Baylor en NCAA
NBA
00h0016 Français sur les parquets de NBA : l’incroyable statistique de Nicolas Batum, la moisson de Moussa Diabaté, du temps de jeu pour Nolan Traoré
NBA
00h00Zaccharie Risacher commet une grosse erreur dans le money-time et accentue les critiques aux États-Unis
NBA
00h00101 matchs plus tard, Victor Wembanyama n’a contré personne…
NBA
00h00Victor Wembanyama ménagé dans le choc face au champion en titre Oklahoma City ?
NBA
00h00Chris Finch écope d’une amende de 35 000$ après son expulsion spectaculaire
NBA
00h00Guerschon Yabusele sur le départ des New York Knicks ?
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
1 / 0