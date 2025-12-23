La fête est de retour à Paris : superbe victoire collective contre l’Étoile Rouge !

Les Parisiens n’avait plus connu la victoire à domicile sur la scène européenne depuis le 13 novembre. Après six défaites consécutives en EuroLeague dont deux à la maison, le Paris Basketball a enfin retrouvé le chemin du succès à l’Accor Arena. Forts de leur victoire de 23 points infligée contre Cholet et de leur belle prestation à Madrid malgré la défaite la semaine dernière, les Parisiens ont confirmé ce soir contre l’Étoile Rouge de Belgrade de Sasa Obradovic. Ces derniers ont été dépassés, notamment dans un troisième quart-temps où les hôtes ont fait le show.

Au complet, Paris a retrouvé son identité de jeu en marquant 102 points avec 23 passes décisives, même si l’écart aurait pu être plus grand sans un petit relâchement de fin de match. Les Américains Justin Robinson (16 points, 8 passes décisives) et Lamar Stevens (14 points) ont poussé l’équipe vers la victoire. De son côté, Nadir Hifi n’a pas forcé pour essayer de récupérer sa place de meilleur marqueur de l’EuroLeague, récupérée par son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot. Le petit prince parisien a marqué 15 points en 18 minutes, et s’est plutôt mué en passeur avec 6 passes décisives. Les sourires étaient de retour sur les visages, pendant et après le match.

Malgré son effectif au complet, Paris était considéré outsider de peu par les bookmakers avant la rencontre. Ce alors même que l’Étoile Rouge arrivait sans 6 absents, et a perdu la superbe de son début de saison. La faute à la terrible série de défaites parisienne. Mais des signaux positifs pouvaient être tirés de la dernière en date, chez le Real Madrid (95-90). « On a montré un bon visage à Madrid la semaine dernière, c’était frustrant de ne pas ressortir avec la victoire, mais on a vu du positif. Depuis on a gagné à la maison en championnat et ce soir, c’est super » a expliqué Nadir Hifi après la rencontre, au micro de l’EuroLeague TV. Un discours bien différent de celui qu’il tenait avant ce match à Madrid, clamant que tout le monde dans l’équipe « devait se regarder dans la glace. »

Cela, ils n’auront pas à le faire ce soir. L’Accor Arena a retrouvé son Paris Basketball des grands soirs. Même s’ils se sont parfois un peu précipités en première période, l’envie était là. La barre des 50 points était dépassée à la mi-temps, malgré un Chima Moneke sur les bases d’un triple-double en face (15 points, 6 rebonds, 4 passes décisives à la mi-temps). Mais les individualités serbes (31 points de Jared Butler, 18 de Codi Miller-Mcintyre) n’ont pas fait le poids face au collectif parisien. Celui-ci s’est particulièrement illustré dans un troisième quart-temps spectaculaire.

Au retour des vestiaires, les hommes de Francesco Tabellini se sont d’abord illustrés par leur activité. Des rebonds offensifs grattés (10 au total), des secondes chances converties, et une intensité de tous les instants. C’est ensuite que Jared Rhoden, déjà coutumier du fait à Madrid, a lancé une série de highlights dans les deux dernières minutes, avec un énorme poster dunk. De quoi réveiller la foule et le banc parisien. Juste après, l’autre américain Lamar Stevens se fendait d’un “too small” après un and-one obtenu sur un extérieur serbe. Et enfin, Mouhamed Faye a conclu cette belle séquence et le quart-temps par un putback dunk autoritaire, pour pousser l’avance parisienne à +21 à la fin du troisième quart.