EuroLeague

Quand Nadir Hifi se fait plaisir en assistant à Partizan – Milan à la Belgrade Arena

EuroLeague - Nadir Hifi a profité de son passage à Belgrade pour assister jeudi soir à la victoire du Partizan contre Milan (80-78). L’arrière du Paris Basketball, qui affronte le Maccabi Tel-Aviv ce vendredi dans la capitale serbe, a goûté à l’ambiance de la Belgrade Arena.
|
00h00
Nadir Hifi dans les travées de la Belgrade Arena pour Partizan – Milan

Crédit photo : Ozren Soldatovic

Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) était présent ce jeudi soir dans les tribunes de la Belgrade Arena pour suivre la victoire du Partizan Belgrade contre Milan (80-78). L’arrière du Paris Basketball, attendu ce vendredi sur le parquet face au Maccabi Tel-Aviv, a profité de l’ambiance serbe avant de se concentrer sur son deuxième grand rendez-vous européen de la saison.

Hifi en spectateur enthousiaste

Debout à plusieurs reprises dans les travées, filmé par des supporters, Nadir Hifi semblait apprécier l’ambiance bouillante de la Belgrade Arena lors du succès du Partizan contre Milan. L’occasion pour l’arrière de se plonger dans le contexte unique des grandes soirées d’EuroLeague, avant d’y prendre part lui-même.

Un duel franco-français dès vendredi soir

Car dès ce vendredi, le Paris Basketball affronte le Maccabi Tel-Aviv, contraint de disputer ses matchs européens à Belgrade sans spectateurs. Hifi retrouvera à cette occasion Jaylen Hoard, son coéquipier en équipe de France cet été, pour tenter d’aller chercher une première victoire européenne cette saison.

derniermot
Certains le critiquent mais c'est un vrai amoureux de son sport, qui adore assister à des matchs
lefree74
pourquoi le club nation ne joue pas a la maison mère !??? zh oui c'est vrai ya un génocide en cours pas loin....
