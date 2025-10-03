Quand Nadir Hifi se fait plaisir en assistant à Partizan – Milan à la Belgrade Arena

Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) était présent ce jeudi soir dans les tribunes de la Belgrade Arena pour suivre la victoire du Partizan Belgrade contre Milan (80-78). L’arrière du Paris Basketball, attendu ce vendredi sur le parquet face au Maccabi Tel-Aviv, a profité de l’ambiance serbe avant de se concentrer sur son deuxième grand rendez-vous européen de la saison.

Nadir Hifi na večerašnjoj utakmici protiv Milana na tribini luduje sa Grobarima.

Dodji amigo, čekamo te…#kkp #kkcz pic.twitter.com/e4bdyxPr2p — Ozren Soldatovic (@ozrensoldatov) October 2, 2025

Hifi en spectateur enthousiaste

Debout à plusieurs reprises dans les travées, filmé par des supporters, Nadir Hifi semblait apprécier l’ambiance bouillante de la Belgrade Arena lors du succès du Partizan contre Milan. L’occasion pour l’arrière de se plonger dans le contexte unique des grandes soirées d’EuroLeague, avant d’y prendre part lui-même.

Un duel franco-français dès vendredi soir

Car dès ce vendredi, le Paris Basketball affronte le Maccabi Tel-Aviv, contraint de disputer ses matchs européens à Belgrade sans spectateurs. Hifi retrouvera à cette occasion Jaylen Hoard, son coéquipier en équipe de France cet été, pour tenter d’aller chercher une première victoire européenne cette saison.