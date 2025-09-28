Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi

Le Pôle France était convié à Abou Dabi par la NBA pour participer à son “Showcase” du 25 au 27 septembre, pour un mini-tournoi rassemblant quatre équipes de jeunes internationales en amont des NBA Global Games. Les Français ont failli réaliser le sans-faute, en s’imposant d’abord face à l’équipe “Africa” puis face au Centre d’Excellence (COE) de Canberra (Australie), avant de chuter face aux Américains de l’IMG Academy en clôture de leur compétition.

2/3 👊 Le Pôle France termine son tournoi NBA Academy Showcase par une défaite face à @IMGABasketball 🇺🇸 mais un bilan de deux victoires en trois matchs 💥#PFBB pic.twitter.com/MoarPDrxGI — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) September 27, 2025

Le tournoi a commencé sur une note spectaculaire pour nos Tricolores, avec un premier carton au scoring du meneur Natéo Des Bordes (1,89 m, 17 ans) pour disposer tranquillement de l’équipe africaine (89-72). Celui-ci a signé un match étincelant à 27 points, notamment grâce à six paniers à 3-points, tout en ajoutant 8 rebonds face à une raquette “Africa” très dense, athlétique et auteure de nombreux contres.

Nathan Soliman élu dans le meilleur cinq de la compétition

Le deuxième match face aux Australiens du COE a lui été plus accroché (72-69). La décision s’est faite au buzzer. Yaël Masdieu-Reynaert (1,90 m, 17 ans) a inscrit un magnifique tir à 3-points pour écarter les Australiens. Si le vice-champion d’Europe U18 a donné la victoire au PFBB, c’est bien Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) qui s’était illustré sur l’ensemble de la rencontre, avec 18 points, 5 rebonds et 2 interceptions, anéantissant la défense océanienne avec ses changements de direction et sa fluidité létaux.

Malheureusement, le Pôle France est tombé face à plus fort lors du dernier match face aux Américains (82-74), manquant de réaliser un parcours parfait donc. Mais le parcours solide des Français durant ces trois jours est tout de même récompensé d’une nomination dans le cinq idéal de la compétition : celle de Nathan Soliman, étincelant sur le weekend face à un parterre de scouts venus l’observer. Place maintenant au retour en France pour poursuivre la saison de NM1 et U18 ELITE.

