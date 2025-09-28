Recherche
NBA

Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi

ESPOIRS - La jeune équipe de l’INSEP revient avec un bilan comptable positif de deux victoires en trois matchs au tournoi NBA regroupant quatre équipes de jeunes à Abou Dabi. Le phénomène Nathan Soliman y a d’ailleurs été distingué.
00h00
Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi

Nathan Soliman (à gauche) et Natéo Des Bordes (de dos) ont montré leur talent avec le Pôle France lors du tournoi NBA d’Abou Dabi.

Crédit photo : NBA Arabic, via Instagram

Le Pôle France était convié à Abou Dabi par la NBA pour participer à son “Showcase” du 25 au 27 septembre, pour un mini-tournoi rassemblant quatre équipes de jeunes internationales en amont des NBA Global Games. Les Français ont failli réaliser le sans-faute, en s’imposant d’abord face à l’équipe “Africa” puis face au Centre d’Excellence (COE) de Canberra (Australie), avant de chuter face aux Américains de l’IMG Academy en clôture de leur compétition.

Rédaction

Le tournoi a commencé sur une note spectaculaire pour nos Tricolores, avec un premier carton au scoring du meneur Natéo Des Bordes (1,89 m, 17 ans) pour disposer tranquillement de l’équipe africaine (89-72). Celui-ci a signé un match étincelant à 27 points, notamment grâce à six paniers à 3-points, tout en ajoutant 8 rebonds face à une raquette “Africa” très dense, athlétique et auteure de nombreux contres.

 

Nathan Soliman élu dans le meilleur cinq de la compétition

Le deuxième match face aux Australiens du COE a lui été plus accroché (72-69). La décision s’est faite au buzzer. Yaël Masdieu-Reynaert (1,90 m, 17 ans) a inscrit un magnifique tir à 3-points pour écarter les Australiens. Si le vice-champion d’Europe U18 a donné la victoire au PFBB, c’est bien Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) qui s’était illustré sur l’ensemble de la rencontre, avec 18 points, 5 rebonds et 2 interceptions, anéantissant la défense océanienne avec ses changements de direction et sa fluidité létaux.

 

Malheureusement, le Pôle France est tombé face à plus fort lors du dernier match face aux Américains (82-74), manquant de réaliser un parcours parfait donc. Mais le parcours solide des Français durant ces trois jours est tout de même récompensé d’une nomination dans le cinq idéal de la compétition : celle de Nathan Soliman, étincelant sur le weekend face à un parterre de scouts venus l’observer. Place maintenant au retour en France pour poursuivre la saison de NM1 et U18 ELITE.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
