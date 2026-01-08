Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points

Après une superbe soirée mardi pour les Français en NBA, celle du 7 janvier a confirmé la densité tricolore outre-Atlantique. Si certains ont brillé statistiquement, d’autres ont apporté dans des rôles plus discrets mais essentiels. Tour d’horizon complet des performances françaises de la nuit, en dehors des matchs de Zaccharie Risacher et de Victor Wembanyama, qui ont fait l’objet d’un article dédié.

Penda et Traoré, duel de rookies à Brooklyn

Lors de la courte victoire d’Orlando à Brooklyn après prolongation, Noah Penda (1,99 m, 21 ans) a signé le deuxième double-double de sa saison NBA. En sortie de banc, le rookie du Magic a compilé 13 points et 11 rebonds, avec également un contre et une interception, en plus de deux points importants inscrits en prolongation.

En face, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a vécu une soirée plus discrète avec les Nets, inscrivant 6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, une interception et un contre, dans un rôle limité mais formateur pour le jeune meneur.

Diabaté et Salaün au combat avec Charlotte

À Charlotte, les Hornets se sont inclinés d’un rien face à Toronto, malgré une nouvelle grosse activité de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans). Titulaire, le pivot français a capté 11 rebonds pour accompagner ses 6 points, avec un apport défensif notable (2 contres, 2 interceptions). À ses côtés, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a lui aussi beaucoup bataillé sous les cercles, terminant avec 4 points et 6 rebonds dans un match marqué par une adresse globale compliquée.

RJ Barrett on Moussa Diabaté: “Seeing Moussa in the league is the craziest thing.” “I was a junior. Sandro was there to. Moussa came in. He was in the 8th, maybe 9th grade. So it’s like, he’s like a little kid.” “I remember giving him, he didn’t really have much, my shoes… https://t.co/vxKnd20Fml pic.twitter.com/8EiDRRTvhw — Omer Osman (@OmerOsman200) January 8, 2026

Coulibaly et Sarr actifs malgré la défaite de Washington

À Philadelphie, Washington n’a pas résisté collectivement, mais les jeunes Français ont encore montré de belles choses. Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a terminé meilleur marqueur tricolore avec 18 points à 7/14 au tir, en assumant une nouvelle fois des responsabilités offensives. Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) s’est montré plus polyvalent avec 15 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et un contre, confirmant sa capacité à impacter des deux côtés du terrain malgré la domination adverse.

Yabusele efficace, Batum et les temps de jeu limités

À New York, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) a de nouveau été efficace malgré un temps de jeu réduit, inscrivant 8 points en 13 minutes face aux Clippers. Dans le camp californien, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a connu une soirée d’adresse compliquée, terminant avec 3 points.

Plus en bout de rotation, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) et Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) n’ont eu droit qu’à quelques minutes, tandis que Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) sont restés très discrets statistiquement malgré un temps de jeu plus conséquent pour ce dernier.