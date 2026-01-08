Recherche
NBA

Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points

NBA - Derrière le record de saison de Zaccharie Risacher et la victoire de Victor Wembanyama face aux Lakers, la nuit NBA de ce mercredi 7 janvier a encore souri aux Français. Noah Penda a signé son deuxième double-double en carrière, Moussa Diabaté a dominé les rebonds et Bilal Coulibaly a une nouvelle fois dépassé la barre des 15 points.
00h00
Noah Penda a signé son deuxième double-double de la saison NBA

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Après une superbe soirée mardi pour les Français en NBA, celle du 7 janvier a confirmé la densité tricolore outre-Atlantique. Si certains ont brillé statistiquement, d’autres ont apporté dans des rôles plus discrets mais essentiels. Tour d’horizon complet des performances françaises de la nuit, en dehors des matchs de Zaccharie Risacher et de Victor Wembanyama, qui ont fait l’objet d’un article dédié.

Penda et Traoré, duel de rookies à Brooklyn

Lors de la courte victoire d’Orlando à Brooklyn après prolongation, Noah Penda (1,99 m, 21 ans) a signé le deuxième double-double de sa saison NBA. En sortie de banc, le rookie du Magic a compilé 13 points et 11 rebonds, avec également un contre et une interception, en plus de deux points importants inscrits en prolongation.

13
PTS
11
REB
1
PDE
BRO
103 104
ORL

En face, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a vécu une soirée plus discrète avec les Nets, inscrivant 6 points, 3 rebonds, 2 passes décisives, une interception et un contre, dans un rôle limité mais formateur pour le jeune meneur.

Diabaté et Salaün au combat avec Charlotte

À Charlotte, les Hornets se sont inclinés d’un rien face à Toronto, malgré une nouvelle grosse activité de Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans). Titulaire, le pivot français a capté 11 rebonds pour accompagner ses 6 points, avec un apport défensif notable (2 contres, 2 interceptions). À ses côtés, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a lui aussi beaucoup bataillé sous les cercles, terminant avec 4 points et 6 rebonds dans un match marqué par une adresse globale compliquée.

Coulibaly et Sarr actifs malgré la défaite de Washington

À Philadelphie, Washington n’a pas résisté collectivement, mais les jeunes Français ont encore montré de belles choses. Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans) a terminé meilleur marqueur tricolore avec 18 points à 7/14 au tir, en assumant une nouvelle fois des responsabilités offensives. Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) s’est montré plus polyvalent avec 15 points, 7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et un contre, confirmant sa capacité à impacter des deux côtés du terrain malgré la domination adverse.

18
PTS
1
REB
2
PDE
PHI
131 110
WAS

Yabusele efficace, Batum et les temps de jeu limités

À New York, Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) a de nouveau été efficace malgré un temps de jeu réduit, inscrivant 8 points en 13 minutes face aux Clippers. Dans le camp californien, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a connu une soirée d’adresse compliquée, terminant avec 3 points.

Plus en bout de rotation, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) et Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) n’ont eu droit qu’à quelques minutes, tandis que Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) et Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) sont restés très discrets statistiquement malgré un temps de jeu plus conséquent pour ce dernier.

Gabriel Pantel-Jouve
