LeBron James compare Jalen Johnson à Scottie Pippen

LeBron James n’a pas tari d’éloges sur Jalen Johnson lors de son podcast « Mind The Game » avec Steve Nash. Le joueur des Lakers a établi un parallèle saisissant entre l’ailier des Atlanta Hawks et la légende des Bulls, Scottie Pippen, Hall of Famer et six fois champion NBA.

« Évidemment, il a encore un long chemin à parcourir », tempère le King avant de poursuivre. « Mais en ce qui concerne le talent, quand on voit un gars avec de longs bras, qui fait 2,06 m ou 2,08 m, qui court comme un chevreuil et qui est super athlétique… Il a aussi amélioré son toucher extérieur. »

Une polyvalence qui impressionne le quadruple MVP

La comparaison avec Pippen ne s’arrête pas aux aspects physiques. LeBron James souligne surtout la polyvalence exceptionnelle de Johnson, capable d’impacter tous les secteurs de jeu. « Il met la pression sur le cercle, il a cette capacité à prendre des rebonds, et il sait défendre. Il peut défendre sur les postes 1 à 5, enfin, sur la majorité des meneurs et des pivots », analyse le joueur des Lakers.

Cette saison 2024-2025, Jalen Johnson confirme ces éloges avec des statistiques remarquables : 23,7 points, 10,4 rebonds et 8,4 passes décisives de moyenne. L’ailier des Hawks a particulièrement brillé à 3-points avec 36,7% de réussite, son record personnel. Derrière Nikola Jokic, il est le joueur ayant réalisé le plus de triple-doubles cette saison avec 7 réalisations.

PROFIL JOUEUR Jalen JOHNSON Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 24 ans (18/12/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 23,5 #26 REB 10,3 #13 PD 8,3 #6

LeBron James voit dans cette progression l’importance du contexte et de la confiance. « Dans notre ligue, tout est une question de confiance et d’opportunité. Une fois que vous saisissez cette opportunité et que votre confiance grandit, vous commencez à vous dire : ‘Je peux faire ça tous les soirs’ », explique-t-il.

Le King se montre particulièrement optimiste sur l’avenir de Johnson : « J’adore son plafond. Je ne sais pas où il se situe exactement, mais je sais qu’il n’est pas bas. Je pense qu’il est très élevé et j’ai hâte de voir la suite. Il est sur les bases pour être All-Star à l’Est cette année, c’est certain. »