Mené par le phénomène Nathan Soliman, le Pôle France est invité à un tournoi NBA

Alors que la NBA se tourne toujours plus vers l’international pour l’organisation d’événements, sa section “Academy” destinée aux jeunes éligibles à la Draft à moyen terme a convié le Pôle France à son “Showcase” d’Abu Dhabi du 25 au 27 septembre, au même titre que trois autres équipes mondiales, pour un mini-tournoi en amont des NBA Global Games.

Organisé à Abu Dhabi avant les matchs entre les New York Knicks et les Philadelphia Sixers du 2 et 4 octobre, le showcase de la NBA Academy cherche à rassembler “les étoiles montantes du monde entier” en un tournoi de trois jours. Les visées sont multiples selon les concepteurs de l’événement : les voir “rivaliser, se connecter et se montrer devant les scouts, les entraîneurs et les fans”.

Véritable vitrine mondiale donc, celle-ci va profiter au Pôle France, qui envoie une délégation de douze joueurs, dont la plupart sont internationaux espoirs, avec le phénomène Nathan Soliman (2,01 m, 16 ans) en figure de proue. L’ailier retrouve entre autres son coéquipier d’équipe de France U16 cet été Messi Yangala, ou encore Kény Vado, qui a participé au Mondial U19 en juin dernier.

Dans le détail, Matthys Mahop, Yanis Pierrot, Brandon Muela, Yaël Masdieu-Reynaert et Natéo Des Bordes se partagent la mène de l’équipe. Derrière Soliman et Yangala, les ailes sont bien fournies avec Mehdi Chaouad, le très jeune Antoine Pansa, 15 ans, et Junior Elouma. Enfin, Sven Ngom compose la raquette du PFBB avec Kény Vado, avec la polyvalence de certains ailiers en cas de besoin au poste.

Les Français entrent en lice face à l’équipe “NBA Africa” jeudi 25 septembre, avant d’affronter le Centre d’Excellence de Canberra (Australie) vendredi puis les Américains de l’IMG Academy samedi.