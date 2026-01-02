Recherche
Espoirs ELITE

Formé à Limoges, Dorian Rinaldo-Komlan élu MVP du tournoi d’une superstar NBA

Révélé chez les Espoirs ELITE limougeauds l'an dernier, Dorian Rinaldo-Komlan commence à faire parler de lui aux Etats-Unis avant de rejoindre le circuit universitaire. Le poste 3/4 français vient d'être nommé MVP du Tournoi John Wall, sous les yeux de l'ancienne star NBA.
00h00
Dorian Rinaldo-Komlan s'est illustré avec Spire, sous les yeux de plusieurs stars du basket américain.

Dorian Rinaldo-Komlan s’est illustré avec Spire, sous les yeux de plusieurs stars du basket américain.

Crédit photo : Spire Academy

Six mois après son départ du Limoges CSP, où il avait signé un contrat aspirant, Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 18 ans) a fait des étincelles lors d’un tournoi américain opposant plusieurs programmes prestigieux. Invité avec la Spire Academy au John Wall Tournament, du nom de la superstar de NBA qui l’organise, l’intérieur français est reparti les mains pleines : avec le trophée du tournoi et le titre de MVP de la compétition.

 

Le produit de la formation limougeaude a eu un impact direct sur les résultats de son programme, face à plusieurs prospects attendu au premier tour des prochaines drafts NBA (Obinna Ekezie, …). Il avait signé 15 points et 9 rebonds en demi-finale, avant de réitérer en finale face à la Southeastern Prep de Jaxon Richardson, fils de l’ancien joueur NBA Jason Richardson.

Dominant ses adversaires physiquement et athlétiquement, il avait alors apporté 14 points et encore 9 rebonds à Spire, tout en continuant de tourner à 3 interceptions de moyenne sur la compétition. En plus de soulever le trophée, ses performances lui ont valu d’être nommé MVP du tournoi, sous les yeux du légendaire entraîneur de NCAA John Calipari, et de l’ancienne gloire de NBA John Wall bien entendu.

 

« L’objectif, c’est la NBA »

Intense en défense et doté de qualités plurielles offensivement, Dorian Rinaldo-Komlan s’était révélé la saison dernière sous le maillot des Espoirs de Limoges, où il tournait à 11,5 points à 55 % de réussite et 4,8 rebonds en 18 minutes de moyenne. Alors que le CSP lui avait offert un contrat aspirant en janvier 2025, il avait fait le choix à l’été de rejoindre la Spire Academy, qui a par le passé accueilli Lamelo Ball.

Le poste 4 montre désormais une capacité d’adaptation au jeu de NCAA qui lui serviront dès la saison prochaine. En effet, il a déjà annoncé son engagement à Iowa State pour 2026. Son objectif à terme n’est pas un secret pour son entourage : « la NBA après 1,2,3 ou 4 ans de NCAA. Peu importe le temps que ça prendra ». 

Limoges
Limoges
NCAA
NCAA
Spire
Spire
Commentaires

balibalou
Encore un jeune formé au CSP parti voir ailleurs, à juste raison. Dorian a joué 4 secondes avec les Pros la saison dernière, au Mans il me semble. Une des raisons de son départ je suppose. Cela devait soit-disant changer cette saison mais avec encore une fois 11 joueurs Pros signés, et pourtant un match par semaine, les opportunités de se développer à Limoges sont rares pour les jeunes. Et donc, vus les résultats et le jeu produit, la direction sportive peut éventuellement changer 2 joueurs maxi. Du grand Mendes.
