Formé à Limoges, Dorian Rinaldo-Komlan élu MVP du tournoi d’une superstar NBA

Six mois après son départ du Limoges CSP, où il avait signé un contrat aspirant, Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 18 ans) a fait des étincelles lors d’un tournoi américain opposant plusieurs programmes prestigieux. Invité avec la Spire Academy au John Wall Tournament, du nom de la superstar de NBA qui l’organise, l’intérieur français est reparti les mains pleines : avec le trophée du tournoi et le titre de MVP de la compétition.

Le produit de la formation limougeaude a eu un impact direct sur les résultats de son programme, face à plusieurs prospects attendu au premier tour des prochaines drafts NBA (Obinna Ekezie, …). Il avait signé 15 points et 9 rebonds en demi-finale, avant de réitérer en finale face à la Southeastern Prep de Jaxon Richardson, fils de l’ancien joueur NBA Jason Richardson.

Dominant ses adversaires physiquement et athlétiquement, il avait alors apporté 14 points et encore 9 rebonds à Spire, tout en continuant de tourner à 3 interceptions de moyenne sur la compétition. En plus de soulever le trophée, ses performances lui ont valu d’être nommé MVP du tournoi, sous les yeux du légendaire entraîneur de NCAA John Calipari, et de l’ancienne gloire de NBA John Wall bien entendu.

« L’objectif, c’est la NBA »

Intense en défense et doté de qualités plurielles offensivement, Dorian Rinaldo-Komlan s’était révélé la saison dernière sous le maillot des Espoirs de Limoges, où il tournait à 11,5 points à 55 % de réussite et 4,8 rebonds en 18 minutes de moyenne. Alors que le CSP lui avait offert un contrat aspirant en janvier 2025, il avait fait le choix à l’été de rejoindre la Spire Academy, qui a par le passé accueilli Lamelo Ball.

Le poste 4 montre désormais une capacité d’adaptation au jeu de NCAA qui lui serviront dès la saison prochaine. En effet, il a déjà annoncé son engagement à Iowa State pour 2026. Son objectif à terme n’est pas un secret pour son entourage : « la NBA après 1,2,3 ou 4 ans de NCAA. Peu importe le temps que ça prendra ».