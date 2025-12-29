Limoges CSP : communiqué au vitriol des Ultras Green

Le Limoges CSP est arrivé à la trêve hivernale avec un constat inquiétant. Dix défaites en quatorze journées de Betclic ELITE, une défense parmi les plus perméables du championnat et des ambitions initiales déjà abandonnées. Malgré la prolongation rapide de Dario Gjergja et un effort financier conséquent réalisé à l’intersaison, la dynamique sportive ne s’est jamais enclenchée. Dans ce contexte tendu, les Ultra Greens Limoges 2012 ont décidé de prendre publiquement la parole.

Un bilan sportif jugé indéfendable à la trêve

À mi-parcours, le CSP ne compte que quatre victoires et encaisse en moyenne 91 points par match, un chiffre alarmant à ce niveau. Seul la lanterne rouge du championnat, Le Portel, fait pire défensivement. Un rendement inférieur à celui de la saison précédente, alors que la masse salariale a progressé de manière significative.

Dans leur communiqué, les supporters rappellent un élément central de leur colère, évoquant « la saison du renouveau en train de tourner au vinaigre malgré l’important effort financier réalisé cet été par la direction ». Les humiliations à domicile, les lourdes défaites à l’extérieur et l’élimination en Coupe contre un club d’ELITE 2, le SCABB, sont également pointées du doigt.

Une critique frontale du contenu et du management sportif

Au-delà des résultats, c’est la manière qui cristallise la rupture entre l’équipe et une partie de son public. Les Ultras dénoncent un « jeu lent et sans imagination avec défense fantomatique », un manque de cohésion et une impression de résignation visible sur le parquet.

Le communiqué met aussi en cause certains choix de recrutement, estimant que « certains joueurs recrutés n’ont clairement pas le niveau pour nos objectifs initiaux ». Sans désigner explicitement de responsables individuels, le message vise l’ensemble de la chaîne sportive.

La question du coach posée malgré une prolongation récente

La situation de Dario Gjergja n’est pas éludée. Malgré un contrat signé jusqu’en 2028 dès les premiers mois de compétition, les supporters estiment que « la question du coach mérite d’être posée à court, moyen et long terme ». Ils précisent que cette prolongation « ne doit pas être l’excuse toute faite pour ne rien décider » si un changement s’avérait nécessaire.

Un message clair adressé à la direction, invitée à agir rapidement, quel que soit le levier choisi.

Palmer confirme des mouvements imminents

Avant la défaite du 26 décembre à Strasbourg, le directeur sportif Crawford Palmer a tenu à afficher sa confiance envers son entraîneur, tout en actant la possiiblité de faire évoluer l’effectif. En marge de cette trêve, il a indiqué qu’il profiterait de cette période pour explorer le marché afin de renforcer l’équipe.

Des ajustements sont attendus rapidement, avec Nikola Jovanovic et Shawn Tanner cités comme joueurs sur la sellette, alors que Limoges cherche désespérément un électrochoc.

Une phase retour sous pression maximale

Dans leur conclusion, les Ultras Green rappellent leur attachement au club et leur soutien constant, à Beaublanc comme à l’extérieur, mais préviennent que « finis les beaux discours, place aux actes ». Le maintien est désormais l’unique horizon sportif du CSP, avec une phase retour qui s’annonce sous très haute tension.