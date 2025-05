Dorian Rinaldo-Komlan quitte Limoges pour Spire, l’ancien programme de Lamelo Ball

La fuite des talents français vers les États-Unis n’épargne non plus le CSP Limoges. Dorian Rinaldo-Komlan (2,06 m, 17 ans), poste 3/4 prometteur issu de la formation limougeaude, quitte à son tour l’Hexagone pour poursuivre son développement, s’engageant à Spire, une académie privée dans l’Ohio.

Excited to welcome Dorian Rinaldo-Komlan to SPIRE 🔥

Dorian is one of the top prospects from France 🇫🇷

At 6’10 with a 7’3+ wingspan Dorian has the tools to be one of the best defensive players in the 🇺🇸 and an immediate target for high major coaches 🏀 pic.twitter.com/X1atdln5WF

— SPIRE Academy Basketball (@SPIREHoops) May 15, 2025