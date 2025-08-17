Recherche
NM1

Elysio Zenon lance sa carrière professionnelle à Vitré

NM1 - L’Aurore Vitré Basket Bretagne débute la saison 2025-2026 de NM1 avec un effectif au complet. Parmi les recrues, Elysio Zenon démarre sa carrière professionnelle après son passage par le centre de formation de Nancy.
00h00
Résumé
Elysio Zenon lance sa carrière professionnelle à Vitré

Elysio Zenon a attaqué sa première saison à Vitré

Crédit photo : Aurore Vitré Basket

L’Aurore Vitré Basket Bretagne a repris l’entraînement la semaine passée avec l’intégralité de son effectif pour préparer la saison 2025-2026 de NM1. Parmi les nouvelles têtes, Elysio Zenon (2,06 m, 21 ans) lance officiellement sa carrière professionnelle. Passé par les centres de formation d’Angers puis du SLUC Nancy, l’intérieur de 2,06 m arrive dans le club breton après une solide saison avec les Espoirs nancéiens.

Un intérieur en progression constante

Après deux saisons en Espoirs, Elysio Zenon franchit le cap vers le monde professionnel. En 2023-2024, il avait évolué à Angers, participant également à une dizaine de matchs en Pro B. Puis, en 2024-2025, il a porté les couleurs du SLUC Nancy en Espoirs, compilant en moyenne 8,4 points, 6,4 rebonds et 1 passe, tout en s’entraînant régulièrement avec le groupe professionnel.

Poste 4 mobile et actif, il arrive à Vitré avec l’ambition de s’imposer. « Je suis très heureux de faire partie de l’effectif de l’Aurore Vitré Basket Bretagne pour ma première année professionnelle, hâte d’entendre les supporters et l’ambiance de la salle », a confié le joueur sur le site officiel de l’Aurore.

Un recrutement ambitieux pour Vitré

L’entraîneur Fabien Calvez se réjouit de cette arrivée : « Elysio est un joueur qui a une grosse activité sur le terrain, des qualités défensives et de rebonds. Il nous rejoint pour continuer à se développer. »

Elysio Zenon fait partie d’un recrutement fourni, avec notamment Leo DeBruhl (UC Davis, NCAA1), Tidjan Auguet (Rouen, Elite 2) ou encore Fidelis Okereke (Cal State Bakersfield, NCAA1). L’effectif complet, désormais constitué, vise à bien figurer dans un championnat NM1 toujours compétitif malgré les aléas financiers.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
