Elysio Zenon lance sa carrière professionnelle à Vitré

L’Aurore Vitré Basket Bretagne a repris l’entraînement la semaine passée avec l’intégralité de son effectif pour préparer la saison 2025-2026 de NM1. Parmi les nouvelles têtes, Elysio Zenon (2,06 m, 21 ans) lance officiellement sa carrière professionnelle. Passé par les centres de formation d’Angers puis du SLUC Nancy, l’intérieur de 2,06 m arrive dans le club breton après une solide saison avec les Espoirs nancéiens.

Un intérieur en progression constante

Après deux saisons en Espoirs, Elysio Zenon franchit le cap vers le monde professionnel. En 2023-2024, il avait évolué à Angers, participant également à une dizaine de matchs en Pro B. Puis, en 2024-2025, il a porté les couleurs du SLUC Nancy en Espoirs, compilant en moyenne 8,4 points, 6,4 rebonds et 1 passe, tout en s’entraînant régulièrement avec le groupe professionnel.

Poste 4 mobile et actif, il arrive à Vitré avec l’ambition de s’imposer. « Je suis très heureux de faire partie de l’effectif de l’Aurore Vitré Basket Bretagne pour ma première année professionnelle, hâte d’entendre les supporters et l’ambiance de la salle », a confié le joueur sur le site officiel de l’Aurore.

Un recrutement ambitieux pour Vitré

L’entraîneur Fabien Calvez se réjouit de cette arrivée : « Elysio est un joueur qui a une grosse activité sur le terrain, des qualités défensives et de rebonds. Il nous rejoint pour continuer à se développer. »

Elysio Zenon fait partie d’un recrutement fourni, avec notamment Leo DeBruhl (UC Davis, NCAA1), Tidjan Auguet (Rouen, Elite 2) ou encore Fidelis Okereke (Cal State Bakersfield, NCAA1). L’effectif complet, désormais constitué, vise à bien figurer dans un championnat NM1 toujours compétitif malgré les aléas financiers.