Betclic Élite

Chris Babb, le retour surprise qui redonne espoir au BCM Gravelines-Dunkerque

Betclic ELITE - Absent depuis le début de la saison, Chris Babb fera son retour à la compétition ce vendredi soir lors du match entre le BCM Gravelines-Dunkerque et le Saint-Quentin Basket-Ball. Un renfort de poids pour les Maritimes, toujours à la recherche de leur première victoire en Betclic ELITE.
|
00h00
Chris Babb va enfin pouvoir lancer sa saison ce soir à Saint-Quentin

Crédit photo : BCM Gravelines-Dunkerque

Le BCM Gravelines-Dunkerque peut souffler. Avant d’affronter le Saint-Quentin Basket-Ball en ouverture de la 4e journée de Betclic ELITE, le club nordiste a annoncé le retour de Chris Babb (1,96 m, 35 ans). L’arrière américain, véritable pilier offensif du BCM la saison passée, n’avait pas encore pu débuter l’exercice 2025-2026 en raison d’un traitement médical reçu aux États-Unis. Son retour tombe à point nommé pour un club en difficulté en ce début de championnat.

Un feu vert attendu pour le shooteur américain

Longtemps incertain, Chris Babb a finalement reçu l’autorisation de rejouer, après trois journées passées sur la touche. Le meilleur marqueur du BCM lors du précédent exercice (14,8 points par match) va pouvoir reprendre du service face au SQBB.

L’ancien joueur NBA (Boston Celtics) n’avait plus foulé un parquet officiel depuis le 10 mai dernier. Sa reprise sera donc surveillée de près par Jean-Christophe Prat, qui espère retrouver rapidement son atout offensif principal.

Gravelines veut relancer sa saison face à Saint-Quentin

Sans victoire après trois rencontres, le BCM se devait de trouver un second souffle avant d’affronter Saint-Quentin, autre équipe en difficulté en ce début de saison. L’apport de Babb pourrait être déterminant dans une rencontre déjà cruciale pour le maintien.

Privé de préparation estivale, le vétéran américain devra néanmoins rapidement retrouver le rythme du championnat. Et face au SQBB, l’histoire plaide pour lui : Babb y a souvent brillé, comme si l’ambiance du match galvanisait son adresse.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
