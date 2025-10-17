Chris Babb, le retour surprise qui redonne espoir au BCM Gravelines-Dunkerque

Le BCM Gravelines-Dunkerque peut souffler. Avant d’affronter le Saint-Quentin Basket-Ball en ouverture de la 4e journée de Betclic ELITE, le club nordiste a annoncé le retour de Chris Babb (1,96 m, 35 ans). L’arrière américain, véritable pilier offensif du BCM la saison passée, n’avait pas encore pu débuter l’exercice 2025-2026 en raison d’un traitement médical reçu aux États-Unis. Son retour tombe à point nommé pour un club en difficulté en ce début de championnat.

𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗕𝗕 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 🔥 Après avoir reçu le feu vert des autorités, Chris Babb effectuera son grand retour en #BetclicELITE ce soir face au @SQBB_Officiel 🧡#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/1qtwe9UVtA — BCM Basketball (@BCMBasket) October 17, 2025

Un feu vert attendu pour le shooteur américain

Longtemps incertain, Chris Babb a finalement reçu l’autorisation de rejouer, après trois journées passées sur la touche. Le meilleur marqueur du BCM lors du précédent exercice (14,8 points par match) va pouvoir reprendre du service face au SQBB.

L’ancien joueur NBA (Boston Celtics) n’avait plus foulé un parquet officiel depuis le 10 mai dernier. Sa reprise sera donc surveillée de près par Jean-Christophe Prat, qui espère retrouver rapidement son atout offensif principal.

Gravelines veut relancer sa saison face à Saint-Quentin

Sans victoire après trois rencontres, le BCM se devait de trouver un second souffle avant d’affronter Saint-Quentin, autre équipe en difficulté en ce début de saison. L’apport de Babb pourrait être déterminant dans une rencontre déjà cruciale pour le maintien.

Privé de préparation estivale, le vétéran américain devra néanmoins rapidement retrouver le rythme du championnat. Et face au SQBB, l’histoire plaide pour lui : Babb y a souvent brillé, comme si l’ambiance du match galvanisait son adresse.