Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »

Après 11 années passées en NBA, Spencer Dinwiddie découvre le basketball européen sous les couleurs du Bayern Munich en EuroLeague. Le meneur de 32 ans montre des signes d’amélioration constants dans son adaptation au style de jeu européen, comme l’a démontré sa performance de 25 points contre le Partizan Belgrade.

Une atmosphère européenne incomparable selon l’Américain

Malgré la défaite du Bayern Munich à Belgrade, Dinwiddie a été marqué par l’ambiance exceptionnelle créée par les 20 000 spectateurs présents. L’ancien joueur des Brooklyn Nets a assisté à une soirée particulière, marquée par les réactions du public au départ de l’entraîneur légendaire Željko Obradović.

« J’ai compris le contexte. Les mots, non. Je ne comprends pas la langue, mais Lučić m’expliquait, notre préparateur physique m’expliquait. Quand 20 000 personnes se rassemblent parce que vous êtes un homme formidable et influent… Je ne peux pas vraiment parler de ce que vous traversez, parce que je ne sais pas, mais c’était un entraîneur historique », a confié Dinwiddie aux médias serbes.

L’Américain a souligné que de telles ambiances n’existent pas en NBA : « Non, aux États-Unis ils ne se révoltent pas comme ça. Des salles bruyantes, oui, bien sûr – mais vous êtes spéciaux. »

« C’est comme la salsa et le ballet »

Dinwiddie a livré une comparaison originale entre les deux compétitions : « L’intensité est élevée, les bases de fans sont vraiment tribales. C’est formidable – elles apportent beaucoup d’énergie au jeu. C’est juste un style de danse différent. Les gens pensent que c’est une ligue inférieure ; je ne dirais pas ça. C’est un style complètement différent. C’est comme je leur ai dit – c’est comme la salsa et le ballet. Certaines personnes peuvent danser des deux façons, certaines ne peuvent danser que la salsa ou que le ballet. »

Le joueur a également rendu hommage au capitaine du Bayern Munich, Vladimir Lučić, pour son aide précieuse : « Formidable leader. Il m’a aidé à m’adapter, m’a guidé là-bas – parfois nous appelons des systèmes, j’oublie, des choses à la volée. Même dans cette situation, il a expliqué ce qui se passait et la signification derrière. »

Avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites, dont seulement 1 succès en 6 déplacements, le Bayern Munich doit rapidement se ressaisir. Dinwiddie reste optimiste : « Juste rester soudés. Nous avons le talent pour le faire. Et nous devons défendre. Si nous obtenons des stops, nous avons une chance de battre n’importe qui. »