Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »

EuroLeague - Spencer Dinwiddie s'adapte progressivement au basketball européen avec le Bayern Munich. L'ancien joueur NBA établit des comparaisons surprenantes entre les deux ligues et salue l'atmosphère unique des salles européennes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »

Spencer Dinwiddie découvre l’EuroLeague avec le Bayern Munich

Crédit photo : Bayern Munich

Après 11 années passées en NBA, Spencer Dinwiddie découvre le basketball européen sous les couleurs du Bayern Munich en EuroLeague. Le meneur de 32 ans montre des signes d’amélioration constants dans son adaptation au style de jeu européen, comme l’a démontré sa performance de 25 points contre le Partizan Belgrade.

Une atmosphère européenne incomparable selon l’Américain

Malgré la défaite du Bayern Munich à Belgrade, Dinwiddie a été marqué par l’ambiance exceptionnelle créée par les 20 000 spectateurs présents. L’ancien joueur des Brooklyn Nets a assisté à une soirée particulière, marquée par les réactions du public au départ de l’entraîneur légendaire Željko Obradović.

« J’ai compris le contexte. Les mots, non. Je ne comprends pas la langue, mais Lučić m’expliquait, notre préparateur physique m’expliquait. Quand 20 000 personnes se rassemblent parce que vous êtes un homme formidable et influent… Je ne peux pas vraiment parler de ce que vous traversez, parce que je ne sais pas, mais c’était un entraîneur historique », a confié Dinwiddie aux médias serbes.

L’Américain a souligné que de telles ambiances n’existent pas en NBA : « Non, aux États-Unis ils ne se révoltent pas comme ça. Des salles bruyantes, oui, bien sûr – mais vous êtes spéciaux. »

« C’est comme la salsa et le ballet »

Dinwiddie a livré une comparaison originale entre les deux compétitions : « L’intensité est élevée, les bases de fans sont vraiment tribales. C’est formidable – elles apportent beaucoup d’énergie au jeu. C’est juste un style de danse différent. Les gens pensent que c’est une ligue inférieure ; je ne dirais pas ça. C’est un style complètement différent. C’est comme je leur ai dit – c’est comme la salsa et le ballet. Certaines personnes peuvent danser des deux façons, certaines ne peuvent danser que la salsa ou que le ballet. »

Le joueur a également rendu hommage au capitaine du Bayern Munich, Vladimir Lučić, pour son aide précieuse : « Formidable leader. Il m’a aidé à m’adapter, m’a guidé là-bas – parfois nous appelons des systèmes, j’oublie, des choses à la volée. Même dans cette situation, il a expliqué ce qui se passait et la signification derrière. »

Avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites, dont seulement 1 succès en 6 déplacements, le Bayern Munich doit rapidement se ressaisir. Dinwiddie reste optimiste : « Juste rester soudés. Nous avons le talent pour le faire. Et nous devons défendre. Si nous obtenons des stops, nous avons une chance de battre n’importe qui. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne perd sa victoire, Quimper récupère le match sur tapis vert
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
Nando De Colo n'a pas raté de lancers francs en EuroLeague et Betclic ELITE cette saison
Betclic ELITE
00h0061 sur 61 aux lancers francs : Nando De Colo ne gâche rien sur la ligne !
Jeremy Senglin est out pour deux à trois mois
Betclic ELITE
00h00Nanterre privée de Jeremy Senglin jusqu’en février : un coup dur pour le troisième de Betclic ELITE
BeBasket
EuroLeague
00h00Olympiakos – Fenerbahçe reporté : les conditions météo extrêmes forcent l’annulation du choc
Elie Okobo a battu son record d'évaluation en EuroLeague
EuroLeague
00h00Elie Okobo : 39 d’évaluation, un record personnel et une démonstration face au Paris Basketball
À l’étranger
00h00L’éternel Solo Diabaté poursuit sa carrière au Maroc
BeBasket
À l’étranger
00h00Le Fenerbahçe remporte un titre : Un premier trophée pour Iliana Rupert et Gabby Williams cette saison
NM1
00h00Baptiste Tackamoud renforce Tarbes-Lourdes pour la fin de l’année
1 / 0
Livenews NBA
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
1 / 0