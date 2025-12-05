Recherche
EuroLeague

61 sur 61 aux lancers francs : Nando De Colo ne gâche rien sur la ligne !

EuroLeague - À 38 ans, Nando De Colo continue d’affoler les compteurs, notamment sur la ligne des lancers francs, où il présente un irréel 100% de réussite cette saison.
00h00
61 sur 61 aux lancers francs : Nando De Colo ne gâche rien sur la ligne !

Nando De Colo n’a pas raté de lancers francs en EuroLeague et Betclic ELITE cette saison

Crédit photo : Infinity Nine Media / Mathis Le Goff

Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) ne cesse de surprendre. Dans un contexte collectif compliqué pour l’ASVEL, l’arrière français enchaîne les performances de très haut niveau. Ce jeudi 4 décembre, il a encore brillé contre l’Hapoël Tel-Aviv, à Sofia, confirmant une propreté offensive rare en EuroLeague et une série incroyable aux lancers francs.

La propreté offensive de Nando De Colo frappe encore

À Sofia, Nando De Colo a inscrit 20 points à 4/5 à 2-points et 2/3 à 3-points. Mais, au-delà de cette ligne statistique propre, c’est surtout son 6/6 aux lancers francs qui interpelle. Car cette saison, le vétéran n’a tout simplement rien manqué depuis la ligne : il en est désormais à 52/52. Le Progrès rapporte même que sa série totale atteint 58 lancers francs consécutifs, une performance rarissime au plus haut niveau européen. Avec son 9/9 en Betclic ELITE, l’ancien international français atteint le total de 61/61 sur la ligne de réparation. Une technique parfaite et une capacité à se mettre dans sa bulle unique pour un si grand professionnel.

La semaine précédente, pour son retour après plusieurs semaines de blessure, il avait déjà envoyé un parfait 12/12 à Barcelone. Un match où il avait cumulé 22 points à 4/5 au tir, 12/12 donc sur la ligne, ainsi que 9 passes décisives. Malgré tout, l’ASVEL s’était incliné de peu en fin de rencontre, comme ce jeudi contre Hapoël Tel-Aviv, après avoir mené 77–69 avant de concéder un terrible 17–0.

LIRE AUSSI

Une efficacité exceptionnelle malgré le contexte difficile

L’ASVEL vit une saison complexe, avec un budget plus réduit que jamais, ce qui impacte sa compétitivité en EuroLeague. Pourtant, lorsque l’effectif est complet, l’équipe montre qu’elle peut rivaliser. Et dans ces moments-là, le métronome reste Nando De Colo.

Plus tôt dans la saison, l’arrière tricolore avait déjà signé un parfait 13/13 aux lancers francs lors de sa dernière victoire sur le parquet, contre Dubaï, puisque celle contre le Partizan Belgrade s’était jouée sans lui.

À 38 ans, l’ancien MVP de l’EuroLeague reste d’une efficacité remarquable : 14,6 points accompagnés de 4,4 passes décisives et 18,9 d’évaluation en seulement 21 minutes, en 9 rencontres. Une production qui souligne combien son talent offensif demeure intact.

Nando De Colo, encore indispensable… et encore convoité ?

Dans un contexte collectif peu idéal pour conclure une carrière de cette dimension, difficile de ne pas ressentir une forme de regret. Nando De Colo mériterait probablement une situation plus ambitieuse pour ses dernières années au plus haut niveau. Sur les réseaux sociaux, certaines rumeurs – souvent farfelues – évoquaient même un intérêt supposé de l’Olympiacos après la blessure de Keenan Evans. Une piste à prendre avec beaucoup de distance, mais qui rappelle qu’un joueur du calibre de Nando De Colo resterait un atout majeur pour de nombreuses formations d’EuroLeague.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
leffetmer
TJ Parker le trouvait carbo il y a pas si longtemps.....
