James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers

Les stars des Clippers ont découvert le renvoi de Chris Paul via les réseaux sociaux, un événement qui a secoué tout le vestiaire de Los Angeles. En effet, cette décision intervient après plusieurs semaines de tensions croissantes entre le vétéran et l’encadrement technique.

The Los Angeles Clippers statement on Chris Paul: pic.twitter.com/bLfWLyAlwE — NBACentel (@TheNBACentel) December 3, 2025

Une annonce brutale qui révèle le malaise profond au sein des Clippers

Dès l’annonce, la nouvelle explose dans le vestiaire. Chris Paul, véritable légende de la franchise et meneur de 40 ans en dernière saison, est écarté du groupe dans la nuit de mardi à mercredi, alors que l’équipe est en déplacement à Atlanta. Cette mise à l’écart fait suite à un entretien de trois heures entre Lawrence Frank, président des opérations basket, et le « Point God ».

Par ailleurs, James Harden et Kawhi Leonard apprennent la nouvelle… en consultant leurs téléphones au réveil. Harden explique qu’il « s’est réveillé et a vu ça sur les réseaux sociaux« , se disant « aussi confus et choqué que tout le monde ». Une réaction qui montre à quel point la décision a surpris même les cadres de l’équipe.

Des tensions qui montaient en coulisses depuis plusieurs semaines

Selon ESPN, la relation entre Chris Paul et l’entraîneur Tyronn Lue s’était sérieusement détériorée. Le leadership très exigeant du meneur, souvent vocal, avait fini par provoquer des frictions avec le staff et certains joueurs. Progressivement, un climat décrit comme « perturbateur » s’installe, Chris Paul se montrant de plus en plus critique envers le management, les coaches et même ses coéquipiers.

Breaking: The Clippers are parting ways with Chris Paul, the team announced. The team will work with him on the next step of his career. pic.twitter.com/sYOaWT2nWd — ESPN (@espn) December 3, 2025

Ainsi, lorsque Kawhi Leonard découvre la nouvelle, il se dit lui aussi « choqué » et explique avoir dû relire plusieurs fois le message publié par Chris Paul pour comprendre la situation.

De son côté, Tyronn Lue adopte un ton plus apaisé malgré les tensions rapportées. Il affirme notamment qu’il ne croit pas que les mauvais résultats (5–16) soient liés à CP3 et souligne qu’il « ne veut pas le voir partir comme ça« , rappelant le respect qu’il lui porte.

Une situation contractuelle compliquée pour les Clippers

Ensuite, sur le plan administratif, les Clippers se retrouvent dans une impasse. Les règles NBA empêchent tout échange avant le 15 décembre. De plus, avec seulement 1,3 million de dollars sous le premier apron salarial, la franchise ne peut pas libérer Chris Paul sans risquer de passer sous le minimum de 14 joueurs requis.

Un buyout reste envisageable, mais très peu d’équipes disposent à la fois d’une place disponible et de la flexibilité financière nécessaire. En attendant, selon HoopsHype, les Clippers envisagent de signer RayJ Dennis via un « two-way contract » afin de combler temporairement le vide au poste de meneur.

Une fin amère pour une légende

Finalement, cette séparation brutale ternit l’image des Clippers, qui avaient pourtant fait revenir Chris Paul cet été pour ce qui devait être une tournée d’adieu dans le flambant neuf Intuit Dome. Pour le meneur, engagé dans sa 21e et dernière saison NBA, ce renvoi nocturne marque une rupture particulièrement douloureuse avec l’une des franchises où il a signé les plus belles pages de sa carrière.