Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers

NBA - Les stars des Clippers ont découvert le renvoi de Chris Paul via les réseaux sociaux. Une décision qui surprend tout le vestiaire de Los Angeles après des tensions croissantes entre le vétéran et l'encadrement technique.
|
00h00
Résumé
Écouter
James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers

Chris Paul, maître du tempo : une gestion du jeu qui illustre toute son expérience et son influence sur le terrain.

Crédit photo : Kiyoshi Mio-Imagn Images

Les stars des Clippers ont découvert le renvoi de Chris Paul via les réseaux sociaux, un événement qui a secoué tout le vestiaire de Los Angeles. En effet, cette décision intervient après plusieurs semaines de tensions croissantes entre le vétéran et l’encadrement technique.

Une annonce brutale qui révèle le malaise profond au sein des Clippers

Dès l’annonce, la nouvelle explose dans le vestiaire. Chris Paul, véritable légende de la franchise et meneur de 40 ans en dernière saison, est écarté du groupe dans la nuit de mardi à mercredi, alors que l’équipe est en déplacement à Atlanta. Cette mise à l’écart fait suite à un entretien de trois heures entre Lawrence Frank, président des opérations basket, et le « Point God ».

Par ailleurs, James Harden et Kawhi Leonard apprennent la nouvelle… en consultant leurs téléphones au réveil. Harden explique qu’il « s’est réveillé et a vu ça sur les réseaux sociaux« , se disant « aussi confus et choqué que tout le monde ». Une réaction qui montre à quel point la décision a surpris même les cadres de l’équipe.

Des tensions qui montaient en coulisses depuis plusieurs semaines

Selon ESPN, la relation entre Chris Paul et l’entraîneur Tyronn Lue s’était sérieusement détériorée. Le leadership très exigeant du meneur, souvent vocal, avait fini par provoquer des frictions avec le staff et certains joueurs. Progressivement, un climat décrit comme « perturbateur » s’installe, Chris Paul se montrant de plus en plus critique envers le management, les coaches et même ses coéquipiers.

Ainsi, lorsque Kawhi Leonard découvre la nouvelle, il se dit lui aussi « choqué » et explique avoir dû relire plusieurs fois le message publié par Chris Paul pour comprendre la situation.

De son côté, Tyronn Lue adopte un ton plus apaisé malgré les tensions rapportées. Il affirme notamment qu’il ne croit pas que les mauvais résultats (5–16) soient liés à CP3 et souligne qu’il « ne veut pas le voir partir comme ça« , rappelant le respect qu’il lui porte.

Une situation contractuelle compliquée pour les Clippers

Ensuite, sur le plan administratif, les Clippers se retrouvent dans une impasse. Les règles NBA empêchent tout échange avant le 15 décembre. De plus, avec seulement 1,3 million de dollars sous le premier apron salarial, la franchise ne peut pas libérer Chris Paul sans risquer de passer sous le minimum de 14 joueurs requis.

Un buyout reste envisageable, mais très peu d’équipes disposent à la fois d’une place disponible et de la flexibilité financière nécessaire. En attendant, selon HoopsHype, les Clippers envisagent de signer RayJ Dennis via un « two-way contract » afin de combler temporairement le vide au poste de meneur.

Une fin amère pour une légende

Finalement, cette séparation brutale ternit l’image des Clippers, qui avaient pourtant fait revenir Chris Paul cet été pour ce qui devait être une tournée d’adieu dans le flambant neuf Intuit Dome. Pour le meneur, engagé dans sa 21e et dernière saison NBA, ce renvoi nocturne marque une rupture particulièrement douloureuse avec l’une des franchises où il a signé les plus belles pages de sa carrière.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
À l’étranger
00h00Le Fenerbahçe remporte un titre : Un premier trophée pour Iliana Rupert et Gabby Williams cette saison
NM1
00h00Baptiste Tackamoud renforce Tarbes-Lourdes pour la fin de l’année
Malgré des soucis d'effectif dus à des blessures et un budget serré, Kenny Grant garde sa motivation intacte pour maintenir Le Portel en Betclic ELITE
Betclic Élite
00h00Kenny Grant (Le Portel) : « Avec Bryce Wills et le retour de Mike Smith on va faire un pas en avant »
Stella Johnson et Anthony Durham vivent leur carrière professionnelle à distance, en France
La Boulangère Wonderligue
00h00Anthony Durham – Stella Johnson : un couple qui rayonne dans le championnat de France
Jaylen Hoard s'est montré sous un beau jour lors de la victoire du Maccabi à Kaunas
EuroLeague
00h00Le Maccabi Tel-Aviv refroidit Kaunas, Jaylen Hoard solide, Sylvain Francisco maladroit
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
Cherif Haidara et La Rochelle jouent dans une salle trop petite, celle de Gaston Neveur
ELITE 2
00h00La nouvelle salle du Stade Rochelais Basket relancée autour du site de Beaulieu
EuroLeague
00h00Un 0-17 dans le final : encore raté pour l’ASVEL, proche de l’exploit chez le leader de l’EuroLeague…
Elie Okobo s'est régalé contre Paris ce jeudi lors de la soirée record en EuroLeague de Monaco
EuroLeague
00h00Monaco signe le record offensif historique de l’EuroLeague, avec une troisième victoire cette saison contre Paris
NM1
00h00LyonSO change d’avis et embauche finalement un meneur américain
1 / 0
Livenews NBA
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
1 / 0