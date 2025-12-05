Recherche
EuroLeague

Le Maccabi Tel-Aviv refroidit Kaunas, Jaylen Hoard solide, Sylvain Francisco maladroit

EuroLeague - Le Maccabi Tel-Aviv a dominé le Zalgiris Kaunas, porté par un Jaylen Hoard efficace, tandis que Sylvain Francisco a vécu une soirée douloureuse derrière l'arc. Le club lituanien enchaîne une quatrième défaite en cinq matches.
00h00
Le Maccabi Tel-Aviv refroidit Kaunas, Jaylen Hoard solide, Sylvain Francisco maladroit

Jaylen Hoard s’est montré sous un beau jour lors de la victoire du Maccabi à Kaunas

Crédit photo : Maccabi Tel-Aviv

Le Zalgiris Kaunas n’y arrive plus et le Maccabi Tel-Aviv en a profité pour signer un large succès sur le parquet lituanien. Jaylen Hoard a livré une prestation complète tandis que Sylvain Francisco a manqué d’adresse longue distance. Kaunas poursuit ainsi une série compliquée en EuroLeague.

Jaylen Hoard confirme, Sylvain Francisco en panne d’adresse extérieure

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) a été l’un des artisans du succès avec 16 points à 6/14 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, et 9 rebonds en 33 minutes. À l’inverse, Sylvain Francisco n’a pas trouvé la mire de loin (0/7) malgré un apport global intéressant : 13 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 7 fautes provoquées.

Jaylen HOARD
Jaylen HOARD
16
PTS
9
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
65 83
MAC

Le match a rapidement basculé en faveur du Maccabi, notamment lors du deuxième quart-temps grâce à un run personnel de Lonnie Walker. Ce dernier a retrouvé la Zalgirio Arena avec 23 points, rappelant son passage remarqué la saison dernière.

Une démonstration défensive inattendue

Alors que le Maccabi affichait la deuxième pire défense de la compétition avant la rencontre, l’équipe d’Oded Kattash a tenu Kaunas à son plus faible total de la saison (65 points). Le coach a souligné que le « Zalgiris a manqué beaucoup, des layups, des tirs ouverts » et que son équipe avait été « du bon côté de la chance » ce soir-là.

Cette victoire constitue le plus large succès du Maccabi à Kaunas depuis 2004 et la plus lourde défaite à domicile du Zalgiris depuis plus de quatre ans.

Lonnie Walker ovationné, Kaunas en plein doute

Malgré la claque reçue, les supporters ont réservé une belle ovation à Lonnie Walker après le match. L’arrière a expliqué que le « Zalgiris restera pour toujours dans (son) cœur », saluant une relation marquante avec la ville et le club.

Le Zalgiris, désormais à 8 victoires et 6 défaites, voit sa dynamique s’effriter alors que l’équipe avait plutôt bien entamé la saison. L’ailier Oshae Brissett a mis en avant l’attitude de son équipe, rappelant qu’ils sont « sortis avec l’idée qu’il fallait changer des choses » pour reprendre la main dès les premières minutes.

Le Maccabi retrouve de l’espoir avant de recevoir l’ASVEL

Avec ce succès, le Maccabi remonte à 4 victoires 10 défaites et va enfin rejouer un match à Tel-Aviv, son premier « vrai » à domicile depuis octobre 2023. Walker s’est montré optimiste, affirmant que « l’équipe va grimper petit à petit » et que le meilleur reste à venir.

Pour Kaunas, la réaction sera obligatoire pour éviter une spirale négative trop difficile à enrayer dans une EuroLeague extrêmement dense.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

psyus66
Le Maccabi, la surprise du chef! pense pas que grand monde l'avait vu venir, cette victoire sur Kaunas!!
