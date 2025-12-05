Le Maccabi Tel-Aviv refroidit Kaunas, Jaylen Hoard solide, Sylvain Francisco maladroit

Le Zalgiris Kaunas n’y arrive plus et le Maccabi Tel-Aviv en a profité pour signer un large succès sur le parquet lituanien. Jaylen Hoard a livré une prestation complète tandis que Sylvain Francisco a manqué d’adresse longue distance. Kaunas poursuit ainsi une série compliquée en EuroLeague.

Jaylen Hoard confirme, Sylvain Francisco en panne d’adresse extérieure

Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) a été l’un des artisans du succès avec 16 points à 6/14 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, et 9 rebonds en 33 minutes. À l’inverse, Sylvain Francisco n’a pas trouvé la mire de loin (0/7) malgré un apport global intéressant : 13 points, 5 rebonds, 7 passes décisives et 7 fautes provoquées.

Le match a rapidement basculé en faveur du Maccabi, notamment lors du deuxième quart-temps grâce à un run personnel de Lonnie Walker. Ce dernier a retrouvé la Zalgirio Arena avec 23 points, rappelant son passage remarqué la saison dernière.

What a night for Lonnie Walker 💛💙 pic.twitter.com/YOOoCCkfKu — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) December 4, 2025

Une démonstration défensive inattendue

Alors que le Maccabi affichait la deuxième pire défense de la compétition avant la rencontre, l’équipe d’Oded Kattash a tenu Kaunas à son plus faible total de la saison (65 points). Le coach a souligné que le « Zalgiris a manqué beaucoup, des layups, des tirs ouverts » et que son équipe avait été « du bon côté de la chance » ce soir-là.

Cette victoire constitue le plus large succès du Maccabi à Kaunas depuis 2004 et la plus lourde défaite à domicile du Zalgiris depuis plus de quatre ans.

Lonnie Walker ovationné, Kaunas en plein doute

Malgré la claque reçue, les supporters ont réservé une belle ovation à Lonnie Walker après le match. L’arrière a expliqué que le « Zalgiris restera pour toujours dans (son) cœur », saluant une relation marquante avec la ville et le club.

Le Zalgiris, désormais à 8 victoires et 6 défaites, voit sa dynamique s’effriter alors que l’équipe avait plutôt bien entamé la saison. L’ailier Oshae Brissett a mis en avant l’attitude de son équipe, rappelant qu’ils sont « sortis avec l’idée qu’il fallait changer des choses » pour reprendre la main dès les premières minutes.

Le Maccabi retrouve de l’espoir avant de recevoir l’ASVEL

Avec ce succès, le Maccabi remonte à 4 victoires 10 défaites et va enfin rejouer un match à Tel-Aviv, son premier « vrai » à domicile depuis octobre 2023. Walker s’est montré optimiste, affirmant que « l’équipe va grimper petit à petit » et que le meilleur reste à venir.

Pour Kaunas, la réaction sera obligatoire pour éviter une spirale négative trop difficile à enrayer dans une EuroLeague extrêmement dense.