NBA

Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota

NBA - Déjà performant deux jours plus tôt, Rudy Gobert a encore pesé jeudi contre La Nouvelle-Orléans, tandis que le rookie français Joan Beringer n’a pas été utilisé lors du succès des Timberwolves (125-116).
00h00
Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota

15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s’est régalé face aux Pelicans

Crédit photo : © Stephen Lew-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a une nouvelle fois répondu présent. Face à des Pelicans en grande difficulté depuis le début de saison, l’intérieur français a signé une prestation complète. Joan Beringer, lui, n’a pas quitté le banc pour cette rencontre remportée par Minnesota.

Minnesota enchaîne, Gobert poursuit son impact

Dans la continuité de son match à 26 points contre La Nouvelle-Orléans plus tôt dans la semaine, Rudy Gobert a livré une nouvelle copie très propre : 15 points à 5/8 aux tirs et 5/8 aux lancers francs, 12 rebonds et 3 passes décisives en moins de 24 minutes. Un apport constant au sein d’une équipe qui a remporté sa quatrième victoire de rang.

En face, les Pelicans poursuivent leur chute avec un bilan de 3 victoires pour 20 défaites. Trey Murphy III a compilé 21 points, 8 passes décisives et 7 rebonds, tandis que Jeremiah Fears et Saddiq Bey ont ajouté 20 points chacun.

Edwards discret, Randle guide les Wolves

Habituel leader offensif, Anthony Edwards a traversé une soirée calme (11 points en 31 minutes) deux jours après ses 44 unités. Julius Randle a alors pris le relais avec 28 points et 9 rebonds. Naz Reid s’est également distingué avec 19 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, dynamitant le run décisif du dernier quart-temps avec deux 3-points et un alley-oop.

Minnesota a fait la différence en début de quatrième quart-temps, passant un 15-0 pour creuser l’écart (103-91) et contrôler la fin de match.

Joan Beringer encore laissé sur le banc

Le rookie français Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) n’a pas été utilisé sur cette rencontre. Le rookie alsacien reste bloqué à 9 matches disputés cette saison, sur les 22 des Timberwolves (14 victoires), et n’a pas encore disputé de rencontre avec les Iowa Wolves en G-League.

Minnesota recevra les Los Angeles Clippers samedi, tandis que La Nouvelle-Orléans se rendra à Brooklyn.

