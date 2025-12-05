La nouvelle salle du Stade Rochelais Basket relancée autour du site de Beaulieu

L’avenir du Stade Rochelais Basket, le club de La Rochelle, pourrait passer par un nouveau site d’implantation. Selon Sud Ouest, l’Agglomération de La Rochelle travaille de nouveau sur le dossier de la future enceinte, et la zone commerciale de Beaulieu apparaît désormais comme une option sérieuse.

Un projet encore loin d’être acté, mais qui rouvre un débat central autour du développement du club dans les prochaines années.

La piste Beaulieu entre en jeu

Au cœur de la zone commerciale de Puilboreau, un terrain d’un peu plus de 0,5 hectare, coincé entre la RN11 et le parking de l’hypermarché, attire l’attention de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle (CdA). Cet espace, où se trouvait l’ancien Decathlon jusqu’au milieu des années 2000, présente l’avantage d’être déjà artificialisé et surtout d’appartenir directement à l’Agglomération.

Une donnée non négligeable dans un contexte budgétaire contraint. D’après Sud Ouest, cette localisation serait désormais « dans le viseur » pour imaginer la future salle du club. Interrogée, Catherine Léonidas reste prudente et indique seulement que la CdA « continue de travailler sur un lieu d’implantation […] correspondant à certains critères ».

Une alternative au projet de l’esplanade des Parcs

Cette option pourrait remplacer l’idée avancée au printemps dernier : une salle écoconçue, compacte, construite sur le parking de l’esplanade des Parcs, juste devant Gaston-Neveur.

Du côté du club, le président Charles Kloboukoff n’entre pas dans un choix de site. Il rappelle simplement être « favorable évidemment à un projet réajusté budgétairement dans le lieu que pourrait proposer la CdA ». Une déclaration qui laisse la porte ouverte à plusieurs scénarios.

Un dossier repoussé à l’après-2026

Si la réflexion se poursuit, aucune décision ne devrait intervenir à court terme. La période pré-électorale bloque de fait les avancées. La future équipe à la tête de la CdA, issue des municipales de mars 2026, héritera du dossier et devra trancher.

Le sujet animera sans doute la campagne locale : le candidat Christophe Batcabe, par exemple, défend déjà sur les réseaux sociaux son idée d’« aréna verte » sur le site de l’ancien parc-expo. Une hypothèse rejetée en début d’année par Jean-François Fountaine lorsqu’il était encore maire.