ELITE 2

Anthony Durham – Stella Johnson : un couple qui rayonne dans le championnat de France

Le couple formé par Anthony Durham et Stella Johnson vit pleinement son aventure en France, entre Betclic ÉLITE et La Boulangère Wonderligue. Tandis que Stella Johnson brille avec Roche Vendée, Anthony Durham s’épanouit sous les couleurs du SCABB. Un duo transatlantique qui trouve en France un terrain parfait pour conjuguer carrière et vie de couple.
|
00h00
Résumé
Écouter
Anthony Durham – Stella Johnson : un couple qui rayonne dans le championnat de France

Stella Johnson et Anthony Durham vivent leur carrière professionnelle à distance, en France

Crédit photo : FIBA / SCABB

Anthony Durham et Stella Johnson partagent la même passion, le même métier… et désormais le même pays. La joueuse de La Roche Vendée, auteure d’un excellent début de saison en La Boulangère Wonderligue (14,6 points, 7,3 rebonds et 2,4 passes décisives en 7 matchs), et le meneur-arrière du SCABB profitent pleinement d’une dynamique sportive et personnelle rare pour un couple de basketteurs évoluant chacun à haut niveau.

L’équilibre trouvé en France

Après sa pige réussie à Roanne, Anthony Durham (1,91 m, 31 ans) vit un nouveau départ à Saint-Chamond. Dans Le Progrès, le combo-guard américain dit avoir rapidement adopter la méthode de son coach Julien Cortey, apprécié pour son approche attentive. Le joueur décrit une transition fluide, soutenue par une équipe qui l’a immédiatement intégré. Son rôle est clair : apporter du scoring, de la défense et du leadership à un SCABB ambitieux.

Durham évoque un quotidien simple et motivant, porté par la volonté d’amener le club vers les playoffs. Son discours, tourné vers l’effort quotidien et la progression collective, colle parfaitement au projet stéphanois.

PROFIL JOUEUR
Anthony DURHAM
Poste(s): Meneur
Taille: 191 cm
Âge: 31 ans (06/08/1994)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
13,5
#20
REB
2,8
#118
PD
2,4
#62

Stella Johnson, une pièce majeure de La Roche Vendée

De son côté, Stella Johnson (1,75 m, 27 ans) s’affirme comme l’une des joueuses majeures du début de saison en Boulangère Wonderligue. L’arrière américaine, polyvalente et impactante, s’est rapidement fondue dans le collectif vendéen. Sa capacité à peser dans tous les secteurs du jeu fait d’elle une valeur sûre du championnat.

Sa présence à plus de 700 kilomètres de son fiancé ne facilite pas la logistique, mais les deux athlètes ont développé une organisation millimétrée. Les déplacements via Lyon et les breaks dans leurs calendriers permettent au couple de préserver un équilibre précieux.

PROFIL JOUEUR
Stella JOHNSON
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 27 ans (11/07/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue
PTS
14,6
#7
REB
7,3
#11
PD
2,4
#34

Un couple de basketteurs qui optimise son parcours

Anthony et Stella ont déjà évolué en même temps en Pologne et en Suède. La France représente une nouvelle opportunité : un championnat de haut niveau pour chacun, une culture qu’ils apprécient, un contexte favorable à leur progression. Ils savourent la chance de mener simultanément leur carrière professionnelle dans un pays où ils se sentent bien.

Le meneur du SCABB souligne l’importance d’avoir à ses côtés quelqu’un qui comprend la réalité quotidienne d’un sportif pro : les bons matchs, les moins bons, les voyages, les enchaînements. Une complicité qui dépasse largement les terrains, nourrie par la découverte de la gastronomie, de la culture française et d’un cadre de vie qu’ils affectionnent.

Une relation qui nourrit deux carrières

Leur force repose sur une compréhension mutuelle et une volonté commune de maximiser leurs trajectoires. Quand l’un joue, l’autre suit à distance. Quand leurs emplois du temps le permettent, ils se retrouvent. Et lorsque les calendriers le permettront, Stella viendra découvrir l’Arena Saint-Étienne Métropole, où Anthony évolue désormais.

Un quotidien partagé entre ambitions sportives, découverte culturelle et soutien réciproque : un duo solide, qui trouve en France un équilibre rare et précieux.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
SCABB
SCABB
Suivre

Commentaires

