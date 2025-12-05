Le Fenerbahçe remporte un titre : Un premier trophée pour Iliana Rupert et Gabby Williams cette saison

Iliana Dossou-Yovo Rupert et Gabby Williams ont décroché leur premier trophée de la saison en Turquie. Le Fenerbahçe a remporté la Coupe du Président en dominant Mersin (104-77).

L’intérieure française Iliana Rupert a inscrit 10 points tandis que Gabby Williams (1,80 m, 29 ans) a apporté 3 points dans un match où le Fenerbahçe a pris le dessus après la pause face à Mersin.

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 1️⃣4️⃣. kez müzemize götürmenin mutluluğunu yaşadığımız o anlar şimdi sizlerle! 💛💙🏆#PotanınKraliçeleri pic.twitter.com/v0vAp42F7n — Fenerbahçe Opet (@fbkadinbasket) December 4, 2025

Une première période favorable à Mersin

Mersin a d’abord imposé son rythme. L’équipe a pris les devants dans le premier quart-temps avant de rejoindre les vestiaires avec un avantage de 47-45, notamment grâce à l’activité offensive des anciennes joueuses LFB Julie Vanloo (1,73 m, 32 ans) et Kennedy Burke (1,85 m, 28 ans). Le Fenerbahçe a longtemps subi les initiatives adverses tout en restant au contact grâce à Kayla McBride.

Le troisième quart-temps comme tournant du match

Le Fenerbahçe a renversé la rencontre au retour des vestiaires. Les Stambouliotes ont infligé un 28-12 dans le troisième quart-temps, portées par Emma Meesseman, auteure de 23 points, 7 rebonds et 6 passes. Kayla McBride a poursuivi sur sa lancée au scoring et Teaira McCowan a imposé sa puissance intérieure. Alperi Onar a également dynamisé l’attaque pour creuser l’écart jusqu’à +14 avant le dernier quart.

Le Fenerbahçe déroule dans les dix dernières minutes

Le dernier acte a confirmé la domination stambouliote. Le Fenerbahçe a durci son intensité défensive pour empêcher Mersin de réagir. L’écart a rapidement dépassé les vingt unités. Les coéquipières d’Iliana Dossou-Yovo Rupert ont contrôlé la fin de match et se sont imposées 104-77.

Avec ce succès, Fenerbahçe décroche la Coupe du Président pour la 14e fois, confirmant sa supériorité sur la scène nationale.

Les Françaises bien intégrées dans le collectif

Iliana Rupert a inscrit 10 points et s’est parfaitement fondue dans la réussite offensive du groupe. Gabby Williams a apporté 3 points et de l’intensité dans une équipe où cinq joueuses ont terminé à plus de dix unités. Ce premier trophée lance idéalement la saison des deux internationales françaises.