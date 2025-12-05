Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Le Fenerbahçe remporte un titre : Un premier trophée pour Iliana Rupert et Gabby Williams cette saison

Turquie - Iliana Rupert et Gabby Williams ont décroché leur premier trophée de la saison avec le Fenerbahçe. Les Stambouliotes ont remporté la Coupe du Président en Turquie en dominant largement Mersin (104-77).
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : Fenerbahçe

Iliana Dossou-Yovo Rupert et Gabby Williams ont décroché leur premier trophée de la saison en Turquie. Le Fenerbahçe a remporté la Coupe du Président en dominant Mersin (104-77).

L’intérieure française Iliana Rupert a inscrit 10 points tandis que Gabby Williams (1,80 m, 29 ans) a apporté 3 points dans un match où le Fenerbahçe a pris le dessus après la pause face à Mersin.

Une première période favorable à Mersin

Mersin a d’abord imposé son rythme. L’équipe a pris les devants dans le premier quart-temps avant de rejoindre les vestiaires avec un avantage de 47-45, notamment grâce à l’activité offensive des anciennes joueuses LFB Julie Vanloo (1,73 m, 32 ans) et Kennedy Burke (1,85 m, 28 ans). Le Fenerbahçe a longtemps subi les initiatives adverses tout en restant au contact grâce à Kayla McBride.

Le troisième quart-temps comme tournant du match

Le Fenerbahçe a renversé la rencontre au retour des vestiaires. Les Stambouliotes ont infligé un 28-12 dans le troisième quart-temps, portées par Emma Meesseman, auteure de 23 points, 7 rebonds et 6 passes. Kayla McBride a poursuivi sur sa lancée au scoring et Teaira McCowan a imposé sa puissance intérieure. Alperi Onar a également dynamisé l’attaque pour creuser l’écart jusqu’à +14 avant le dernier quart.

Le Fenerbahçe déroule dans les dix dernières minutes

Le dernier acte a confirmé la domination stambouliote. Le Fenerbahçe a durci son intensité défensive pour empêcher Mersin de réagir. L’écart a rapidement dépassé les vingt unités. Les coéquipières d’Iliana Dossou-Yovo Rupert ont contrôlé la fin de match et se sont imposées 104-77.

Avec ce succès, Fenerbahçe décroche la Coupe du Président pour la 14e fois, confirmant sa supériorité sur la scène nationale.

Les Françaises bien intégrées dans le collectif

Iliana Rupert a inscrit 10 points et s’est parfaitement fondue dans la réussite offensive du groupe. Gabby Williams a apporté 3 points et de l’intensité dans une équipe où cinq joueuses ont terminé à plus de dix unités. Ce premier trophée lance idéalement la saison des deux internationales françaises.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Turquie
Turquie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
BeBasket
À l’étranger
00h00Le Fenerbahçe remporte un titre : Un premier trophée pour Iliana Rupert et Gabby Williams cette saison
NM1
00h00Baptiste Tackamoud renforce Tarbes-Lourdes pour la fin de l’année
Malgré des soucis d'effectif dus à des blessures et un budget serré, Kenny Grant garde sa motivation intacte pour maintenir Le Portel en Betclic ELITE
Betclic Élite
00h00Kenny Grant (Le Portel) : « Avec Bryce Wills et le retour de Mike Smith on va faire un pas en avant »
Stella Johnson et Anthony Durham vivent leur carrière professionnelle à distance, en France
La Boulangère Wonderligue
00h00Anthony Durham – Stella Johnson : un couple qui rayonne dans le championnat de France
Jaylen Hoard s'est montré sous un beau jour lors de la victoire du Maccabi à Kaunas
EuroLeague
00h00Le Maccabi Tel-Aviv refroidit Kaunas, Jaylen Hoard solide, Sylvain Francisco maladroit
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
Cherif Haidara et La Rochelle jouent dans une salle trop petite, celle de Gaston Neveur
ELITE 2
00h00La nouvelle salle du Stade Rochelais Basket relancée autour du site de Beaulieu
EuroLeague
00h00Un 0-17 dans le final : encore raté pour l’ASVEL, proche de l’exploit chez le leader de l’EuroLeague…
Elie Okobo s'est régalé contre Paris ce jeudi lors de la soirée record en EuroLeague de Monaco
EuroLeague
00h00Monaco signe le record offensif historique de l’EuroLeague, avec une troisième victoire cette saison contre Paris
NM1
00h00LyonSO change d’avis et embauche finalement un meneur américain
1 / 0
Livenews NBA
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
1 / 0