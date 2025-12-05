Recherche
EuroLeague

Olympiakos – Fenerbahçe reporté : les conditions météo extrêmes forcent l’annulation du choc

EuroLeague - Le match de la 14e journée d'EuroLeague entre l'Olympiakos et Fenerbahçe a été reporté en raison des conditions météorologiques extrêmes qui frappent Athènes et des infiltrations d'eau dans la salle.
00h00
Écouter

La rencontre entre l’Olympiakos et le Fenerbahçe, prévue jeudi soir dans le cadre de la 14e journée d’EuroLeague, a été officiellement reportée. Les conditions météorologiques extrêmes qui s’abattent sur la capitale grecque ont contraint les autorités à prendre cette décision exceptionnelle.

Une tempête qui paralyse Athènes et endommage l’arène

Le gouvernement grec a pris des mesures préventives pour assurer la sécurité des déplacements des supporters, face à la violence de la tempête qui frappe Athènes. Cette décision a été confirmée par l’Olympiakos dans un communiqué officiel : « Suite à une décision pertinente du ministre adjoint de l’Éducation, des Affaires religieuses et des Sports, Ioannis Vroutsis, le match d’aujourd’hui (04/12, 21h15) contre le Fenerbahçe, dans le cadre de la 14e journée de l’EuroLeague, a été reporté. »

Au-delà des problèmes de transport, les images diffusées depuis l’intérieur de la salle révèlent des infiltrations d’eau importantes qui auraient de toute façon rendu impossible la tenue de la rencontre. Les conditions à l’intérieur du complexe sportif étaient clairement incompatibles avec l’organisation d’un match de niveau EuroLeague.

L’EuroLeague évalue les options de reprogrammation

L’EuroLeague Basketball a rapidement réagi en publiant un communiqué officiel : « Le match de la 14e journée de saison régulière EuroLeague entre l’Olympiacos et Fenerbahçe a été suspendu suite à une recommandation du gouvernement local en raison des conditions météorologiques sévères affectant la région aujourd’hui. »

ECA travaille désormais avec les deux équipes concernées pour trouver la meilleure solution de reprogrammation. « EuroLeague Basketball évaluera avec les équipes affectées les meilleures options possibles pour reprogrammer le match en fonction des dates disponibles. Des informations supplémentaires seront communiquées dans les prochains jours », précise l’organisation.

Le match devrait être reprogrammé la semaine prochaine, selon les premières informations. Cette situation exceptionnelle illustre les défis logistiques auxquels peut faire face une compétition internationale comme l’EuroLeague, où la sécurité des joueurs et des spectateurs reste la priorité absolue.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

