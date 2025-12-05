À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket

L’une des séries les plus impressionnantes de l’histoire du sport s’est achevée jeudi soir à Toronto. LeBron James n’a inscrit que 8 points lors de la victoire 123-120 des Lakers contre les Raptors. Ainsi, il met fin à sa série record de 1297 matchs consécutifs en saison régulière avec au moins 10 points.

La dernière fois que le King était passé sous cette barre remonte au 5 janvier 2007. À l’époque, il jouait encore pour Cleveland contre Milwaukee. Dix-huit ans plus tard, à 40 ans, il choisit à nouveau de privilégier l’équipe plutôt que ses statistiques.

Jan. 6, 2007 to Dec. 1, 2025. Double-digit scoring in Every. Single. Game. What a special run for @KingJames 👑 pic.twitter.com/Xtx4F7XKSE — NBA (@NBA) December 5, 2025

L’altruisme avant tout dans l’action décisive

Sur la dernière possession, LeBron James avait deux options. Il pouvait tenter de sauver sa série ou servir un coéquipier mieux placé. Finalement, il opte sans hésiter pour la seconde solution. Il décale Rui Hachimura dans le corner gauche. Ce dernier sanctionne avec un 3-points au buzzer et offre la victoire aux Lakers.

« Je joue simplement comme il faut. Il faut toujours jouer de la bonne façon. Ça a toujours été ma manière de faire », explique James après la rencontre. Interrogé sur ses sentiments concernant la fin de sa série, il répond brièvement : « Aucun. Nous avons gagné. »

L’entraîneur JJ Redick salue cette attitude. Selon lui, LeBron savait parfaitement où il en était. Pourtant, il a fait le bon choix, encore une fois. Pour Redick, « si vous faites les choses de la bonne façon, les dieux du basket finissent par vous récompenser ».

Une série presque impossible à égaler

Cette performance à 4/17 au shoot, dont 0/5 à 3-points, marque surtout la fin d’une époque. La série de James, entamée lors de sa quatrième saison NBA alors qu’il n’était ni champion ni MVP, dépassait largement celle de Michael Jordan (866 matchs). Désormais, parmi les joueurs actifs, Kevin Durant possède la plus longue série… avec seulement 267 matchs.

Par ailleurs, Austin Reaves a brillé en l’absence de Luka Doncic, reparti en Slovénie pour la naissance de son deuxième enfant. Il inscrit 44 points et distribue 10 passes. Malgré tout, c’est bien l’altruisme de LeBron qui restera en mémoire. Une nouvelle preuve que, pour lui, la victoire collective prime toujours sur les records.

À bientôt 41 ans, James montre quelques signes de déclin, avec des moyennes de 14 points, 7,8 passes et 4,3 rebonds cette saison. Toutefois, son intelligence de jeu et son leadership restent intacts. Cette action décisive le rappelle : même une soirée difficile peut devenir un moment de légende.