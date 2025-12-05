Nanterre privée de Jeremy Senglin jusqu’en février : un coup dur pour le troisième de Betclic ELITE

La blessure de Jeremy Senglin (1,88 m, 30 ans) tombe au plus mauvais moment pour Nanterre. Auteur d’un début de saison convaincant pour sa troisième aventure sous le maillot vert et blanc, l’arrière américain va manquer plusieurs semaines de compétition. Une absence que devra gérer l’équipe de Julien Mahé, actuellement troisième de Betclic ELITE avec le même bilan que le leader avant un déplacement à Bourg-en-Bresse ce dimanche 7 octobre.

C’est la mauvaise nouvelle du jour… 🤕

Un coup dur alors que Nanterre avait retrouvé un visage séduisant

Nanterre a officialisé la mauvaise nouvelle ce vendredi : « C’est la mauvaise nouvelle du jour… Jeremy Senglin blessé, sera absent pour une durée de 2 mois et demi à 3 mois. Le club recherche actuellement un pigiste médical. » Une annonce qui intervient alors que l’arrière de 30 ans tournait à 10,4 points, 2,6 rebonds et 3,1 passes décisives en sept matchs de Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Jeremy SENGLIN Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 30 ans (24/03/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 10,4 #62 REB 2,6 #110 PD 3,1 #38

Revenu cet été pour une troisième aventure en Île-de-France après son passage à Wroclaw, il s’était rapidement réinstallé dans la rotation et retrouvait des sensations, porté par la confiance de Julien Mahé et un effectif rajeuni mais ambitieux.

Une absence longue durée qui oblige Nanterre à réagir

L’indisponibilité de Jeremy Senglin jusqu’en février, au moins, oblige le club à s’activer sur le marché. La recherche d’un pigiste médical est déjà en cours pour compenser cette absence prolongée, alors que Nanterre enchaîne les rendez-vous importants en Betclic ELITE.

Troisièmes du championnat (7 victoires, 2 défaites), les Franciliens ont impressionné depuis le début de saison. Mais cette blessure vient perturber une dynamique plus que positive. L’arrière américain apportait sa création, son adresse et son expérience, autant d’atouts précieux dans les fins de match.

Le retour contrarié de l’arrière américain

Cet été, Nanterre avait surpris en rapatriant Jeremy Senglin pour une nouvelle aventure, six ans après son premier passage remarqué en 2018-2019. Le joueur sortait d’une saison complète en Pologne, ponctuée de prestations solides en BCL et en championnat.

Cette blessure vient freiner un retour qui s’annonçait prometteur. Le staff devra désormais compter sur Zakai Zeigler, Benjamin Sene et le reste de la ligne arrière pour absorber la charge, en attendant de trouver la bonne pièce pour compléter l’effectif.