Jeremy Senglin de retour à Nanterre pour une troisième aventure

Jeremy Senglin (1,88 m, 30 ans) est de retour à Nanterre pour la saison 2025-2026. L’arrière américain, bien connu du public francilien pour son efficacité lors de son premier passage en 2018-2019, vivra une troisième expérience sous le maillot vert et blanc, cette fois sous les ordres de Julien Mahé. Il arrive en provenance de Wroclaw, où il évoluait la saison dernière en première division polonaise et en Basketball Champions League (BCL).

Jeremy Senglin, un visage familier pour les fans de Nanterre

Passé par Weber State en NCAA, Jeremy Senglin s’est illustré au plus haut niveau universitaire en devenant le meilleur scoreur de l’histoire de son université et le recordman de tirs à 3-points de la Big Sky Conference. Arrivé à Nanterre en 2018-2019 après une première expérience professionnelle en Allemagne, il avait brillé en Betclic ÉLITE, laissant un excellent souvenir au club et à ses supporters.

Après un retour mitigé en 2021-2022, l’arrière américain avait pris la direction de Fuenlabrada, en Espagne, avant de passer par l’Italie (Reggio Emilia, Brindisi), Israël (Hapoel Eilat) puis la Pologne, où il portait les couleurs du Śląsk Wrocław en 2024-2025.

Une saison européenne avant de revenir en Île-de-France

En Basketball Champions League, Jeremy Senglin tournait à 8,3 points, 2,5 rebonds et 4,5 passes décisives en six matchs disputés. En championnat de Pologne, il a cette fois joué 29 rencontres pour 10,6 points à 46,3% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 3,6 passes décisives 28 minutes. À Wroclaw, il partageait la mène avec le jeune Franco-Polonais Henri-Soprano Mboungolo-Mounanga, devenu Soprano Szelazek.

C’est donc avec une solide expérience européenne et une volonté de relancer sa carrière en France que le natif du Texas revient à Nanterre, où il complétera la ligne arrière avec Zakai Zeigler et Benjamin Sene.

Un groupe renouvelé pour Julien Mahé

Avec ce neuvième contrat professionnel dans l’effectif, Nanterre affiche un effectif rajeuni et ambitieux. L’arrivée de Senglin, habitué des compétitions européennes et du championnat de France, pourrait s’avérer précieuse dans les moments chauds.

« Welcome back Jeremy ! », a sobrement communiqué le club sur ses réseaux.