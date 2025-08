La grosse prolongation de Luka Doncic ; le Slovène prêt à devenir la nouvelle icône des Lakers

Les Los Angeles Lakers peuvent enfin respirer. Luka Doncic a officialisé sa prolongation de contrat ce samedi, s’engageant pour trois années supplémentaires et 165 millions de dollars avec la franchise californienne. L’accord inclut une player option pour la saison 2028-2029, comme l’a confirmé son agent Bill Duffy à ESPN.

« Je suis vraiment reconnaissant envers l’organisation des Lakers, mes coéquipiers et les fans de m’avoir accueilli, moi et ma famille, avec tant de soutien et de gentillesse depuis le premier jour », a déclaré Doncic dans un communiqué. « C’est une organisation incroyable, et je crois vraiment en ce que nous construisons ensemble. Je vais continuer à travailler aussi dur que possible pour ramener un autre championnat à Los Angeles et rendre fière la Laker Nation. »

Un pari gagnant après le transfert historique de février

Cette prolongation valide définitivement l’énorme coup réalisé par Rob Pelinka lors de l’échange choc avec les Dallas Mavericks en février dernier. Les Lakers avaient cédé Anthony Davis pour récupérer celui qui était devenu le visage de la franchise texane et l’avait menée en finale NBA en 2024.

Le meneur slovène de 26 ans avait tourné à 28,2 points, 8,2 rebonds et 7,7 assists de moyenne la saison passée entre Dallas et Los Angeles. Malgré une élimination précoce au premier tour des playoffs face aux Minnesota Timberwolves, Doncic a montré son implication dans le projet angeleno en participant activement au recrutement de Deandre Ayton et Marcus Smart cet été.

« Luka est l’un des joueurs les plus transcendants du jeu », a souligné Rob Pelinka lors de l’annonce officielle. « Luka est un tueur absolu sur le terrain, et il allie cela à une générosité et un souci uniques pour la communauté. Par-dessus tout, Luka mènera notre franchise dans la poursuite de futurs championnats, un objectif qui définira à jamais les Lakers. »

Une stratégie financière réfléchie en vue de 2028

En choisissant une extension de trois ans plutôt que les quatre années maximum possibles (229 millions de dollars), Doncic s’ouvre la porte à un contrat encore plus lucratif. En 2028, il pourrait prétendre à un accord de cinq ans et 417 millions de dollars, ce qui en ferait potentiellement le premier joueur de l’histoire à toucher 80 millions de dollars par saison.

Cette prolongation marque officiellement le début de l’ère post-LeBron James à Los Angeles. À 26 ans, Doncic incarne désormais l’avenir des Purple and Gold et affiche ses ambitions : « C’est juste le début. J’ai hâte de voir ce qui nous attend et de continuer à construire quelque chose de spécial avec cette équipe. »