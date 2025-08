« Il était mon héros… jusqu’à Golden State » : l’admiration contrariée de Jabari Smith Jr. pour Kevin Durant

L’arrivée de Kevin Durant aux Houston Rockets prend une dimension particulière pour Jabari Smith Jr.. Le jeune ailier de 22 ans a révélé dans le podcast The Young Man and the Three que la superstar de 36 ans était son joueur préféré durant sa jeunesse.

Une idole de jeunesse devenue coéquipier

Smith Jr. n’a pas caché son admiration pour celui qui est devenu son partenaire sur les parquets de Houston. « Honnêtement, (KD) était mon joueur préféré… Jusqu’à ce qu’il aille à Golden State, évidemment ça a perturbé tout le monde. Mais c’était mon joueur préféré en grandissant. Je voulais être lui, l’imiter, et faire ce qu’il fait sur le terrain », a confié le jeune joueur lors de sa conversation avec l’animateur Tommy Alter et Trey Murphy III des New Orleans Pelicans.

Cette fascination s’explique par le profil similaire des deux joueurs. « Tous ceux qui étaient grands et qui savaient shooter… voulaient en quelque sorte être KD. C’était ça. En grandissant, j’avais l’habitude de beaucoup l’admirer », a expliqué Smith Jr., soulignant l’influence du 15 fois All-Star NBA sur une génération entière de basketteurs.

La réalité du terrain plus complexe que prévu

Désormais dans la grande ligue, Smith Jr. a pu mesurer la difficulté de reproduire le style de jeu de Durant. « Arriver en NBA et pouvoir m’entraîner avec lui était fou, honnêtement. Les gens le regardent et se disent ‘Je veux être KD’. Ce n’est pas si facile. Sa fluidité et sa précision dans ses mouvements… c’est difficile à reproduire », a-t-il reconnu.

Cette association entre Smith Jr. et Durant place les Houston Rockets parmi les favoris au titre pour la saison 2025-2026. L’équipe texane, qui avait terminé la saison 2024-2025 avec un bilan de 52 victoires pour 30 défaites et la deuxième place de la Conférence Ouest, espère que l’arrivée de Durant propulsera les Rockets dans le cercle très fermé des prétendants au championnat.