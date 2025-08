Où regarder la demi-finale de la France à l’EuroBasket U18 ?

L’équipe de France U18 n’est plus qu’à deux victoires du sacre à l’EuroBasket. Pour s’assurer une médaille et jouer le titre européen, les Bleuets d’Élise Prodhomme devront venir à bout de la Lettonie, leur adversaire dans le dernier carré ce samedi 2 août. Programmée à 18h30, la rencontre sera diffusée gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube de la FIBA.

Lors du tour précédent, contre la Slovénie, l’équipe de France U18 a délivré une véritable démonstration. Certainement désireux de se rattraper après une victoire dans la douleur en 1/8e de finale face à la Bulgarie (76-72), les Tricolores ont bien cadenassé la meilleure attaque de la compétition jusqu’à lors (80-58). « En jouant collectivement, en mettant une grosse intensité défensive et en faisant les bonnes rotations, il peut se passer de belles choses », explique la sélectionneuse des U18, première femme coach d’une équipe de France masculine.

Rendez-vous à 18h30 ce samedi 2 août pour la demi-finale de l’EuroBasket U18 entre la France et la Lettonie