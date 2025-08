Plus d’un an après sa rupture du tendon d’Achille, nouvelle chance en NBA pour Olivier Sarr !

Après un mois de free agency NBA sans succès, on commençait à envisager un retour en Europe pour Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans), 8 ans après son départ aux États-Unis en sortie de l’INSEP (4 ans en NCAA, et autant en NBA). Son statut de JFL en faisait notamment une top recrue pour les gros clubs français. Mais finalement, une autre nouvelle est tombée en cette nuit du 1er au 2 août, directement annoncée par la franchise. Le pivot qui a grandi entre Bordeaux et Toulouse a été signé par les Toronto Raptors. Quelques temps plus tard, l’insider de la franchise canadienne Blake Murphy a précisé la nature du contrat : un Exhibit-10. À savoir une opportunité pendant le camp d’entraînement, qui a pour objectif d’être convertie en un contrat plus long.

Exhibit 10 deal for Sarr, per a source. So camp deal and an elevated G League salary if he's waived & goes to 905. — Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) August 1, 2025

C’est donc la quatrième franchise NBA qui donne sa chance à Olivier Sarr. Ce dernier a forcément joué trois saisons avec le Thunder (46 matchs en NBA, 53 en G-League), mais aussi disputé en 2022 une Summer League sous le maillot des Phoenix Suns puis une pré-saison avec les Portland Trail Blazers. Contrairement à ces deux dernières, il visera un expérience forcément plus longue avec Toronto. L’équipe coachée par le Serbe Darko Rajakovic a terminé en 11e place de l’Est, mais loin du play-in avec seulement 30 victoires. Leur rotation au poste de pivot à l’allure internationale se compose de Jakob Poeltl, Sandro Mamukelashavili et Jonathan Mogbo.

Le retour tant attendu

Cette opportunité est en tout cas un signe de la bonne forme de Sarr. Le stretch 5 de 2,08 m a passé la saison 2024/25 à rééduquer son tendon d’Achille, qu’il a rompu en finale des playoffs de G-League 2024 (finalement remportée par le OKC Blue, avec comme MV Ousmane Dieng). Il a notamment passé une grande partie de la saison à Washington DC pour accompagner son frère Alexandre Sarr dans ses débuts en NBA. Ses efforts pour se rétablir d’une blessure très compliquée et longue ont donc fini par payer. Ce qui n’est pas banal.

Le Thunder a décidé pour la première fois après trois saisons de se passer de ses services. Il faut dire que la franchise d’OKC vient d’être championne NBA, et n’est plus la même qu’a connu l’ancien de Wake Forest et Kentucky de 2021 à 2024. Sarr va tenter de convaincre les Raptors de lui accorder leur confiance. Il reste éligible (pour la dernière année) à un contrat two-way, et bien sûr à un contrat plus long-terme. Malheureusement, les 18 spots du roster des Raptors (15 contrats garantis + 3 two-way) sont déjà pourvus pour 2025/26, mis à part deux jeunes ailiers (Jamison Battle et AJ Lawson) dont les contrats n’ont pas encore été totalement garantis.

Sarr devra faire forte impression au camp d’entraînement pour bousculer l’ordre des choses. Sinon, il pourra toujours être reversé dans l’équipe G-League (Raptors 905) pour y passer une nouvelle saison.