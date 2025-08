Fin du feuilleton un an après : Sean Miller-Moore enfin signé par Évreux

L’Arlésienne n’est plus. Quasiment un an après l’annonce de son arrivée en… septembre 2024, Sean Miller-Moore (1,95 m, 26 ans) va enfin être signé par l’ALM Évreux. Il complète le recrutement du club normand dans un effectif qui a bien changé depuis sa première annonce. Son arrivée sur les postes 2-3 va faire du bien, et apporter ce qui était attendu de lui la saison dernière, pour peut-être terminer plus haut que 17e. D’autant plus qu’il signe avec un salaire largement profitable au club (seulement 2 000€ par mois), sous les conseils de ses amis canadiens (dont Stefan Smith), après avoir refusé des offres plus alléchantes.

À l’époque, c’était une question de passeport qui avait bloqué administrativement la signature. Ayant grandi au Canada avec une famille maternelle originaire de Jamaïque, il avait tenté de récupérer le passeport de l’État insulaire des Caraïbes pour obtenir le statut de joueur Cotonou, sans succès. Marc Namura et son staff avaient finalement dû se résigner à un plan B, le Nigérian Augustine Okafor, arrivé mi-octobre, qui a finalement été le cinquième meilleur marqueur de l’équipe sur la saison avec 9,1 points de moyenne.

Un apport conséquent attendu

Entre temps, Miller-Moore a continué avec son club des Calgary Surge, avec qui il joue depuis 2022. Et il a mis ce temps à profit, puisqu’il a obtenu ses meilleures statistiques en carrière sur la saison 2025, avec 18,2 points à 44,7% aux tirs (dont 26,2% à 3-points), 5,2 rebonds et 3,6 passes décisives et 33 minutes par match dans la première division canadienne. Il a notamment battu son record en carrière en mai avec 29 points. Il est d’ailleurs actuellement engagé dans les playoffs canadiens.

Lors de l’annonce de son recrutement ce samedi 2 août, le club ébroïcien parle d’un « ailier athlétique et explosif », capable de jouer sur les postes 1-2-3. Et précise que son arrivée sera « entre mi-août et fin du mois, dépendant des résultats de son équipe actuelle ». Mais cette fois, il n’y aura pas de mauvaise surprise puisqu’il arrive en tant que Canadien.