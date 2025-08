Il quitte Le Portel pour la NCAA : la nouvelle aventure de Jess Esso Essis

Jess Esso Essis (2,05 m, 19 ans) poursuit sa trajectoire ascendante en rejoignant la NCAA. Passé cette saison par l’ESSM Le Portel, l’arrière franco-ivoirien va découvrir le championnat universitaire américain sous les couleurs de Cal Poly. Une nouvelle étape pour ce joueur de 2,05 m qui va fêter ses 20 ans ce mois-ci.

Cal Poly has signed 19-year old 6-7 G 🇫🇷 🇨🇮 Jess Esso Essis

Esso averaged 15.7 points, 6 rebounds and 4.4 assists per game in Esporis play last season and 13.3 PPG in EYBL.

This year he was playing spot minutes in France’s top division averaging 3.2 PPG in 7 MPG.

— Arman Jovic (@PDTScouting) August 1, 2025