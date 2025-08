Deux offres, deux rôles majeurs… et un seul mur : les Warriors bloquent Kuminga face aux Suns et aux Kings

La situation contractuelle de Jonathan Kuminga continue de faire des remous en NBA. Selon Fred Katz de The Athletic, les Golden State Warriors ont cherché à échanger leur agent libre restreint via un sign-and-trade « mais n’ont obtenu aucun résultat concret » dans leurs négociations.

Anthony Slater d’ESPN précise que les Sacramento Kings et les Phoenix Suns ont été « les équipes les plus agressives » dans la poursuite de Kuminga, sans qu’aucun accord ne soit finalisé en raison des exigences élevées des Warriors. Golden State souhaite recevoir « au moins » un choix de première ronde et un jeune joueur sans récupérer de « mauvais contrats » en retour.

The Phoenix Suns are aggressively pursuing Jonathan Kuminga and are offering nearly $70 million more in guaranteed money than the Warriors, per @ShamsCharania

Kuminga has offers worth up to $90 million over four years from the Suns and Kings.

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 30, 2025