Quatrième fac pour le Franco-Tunisien Yacine Toumi, avec l’université d’Hawaï

Yacine Toumi va jouer à Hawaï pour sa 5e et dernière année en NCAA. L’intérieur franco-tunisien rejoint la faculté de l’État insulaire des États-Unis, après déjà une riche expérience dans le giron universitaire américain.

Après avoir démarré son cursus NCAA chez les Little Rock Trojans en 2020 puis avoir joué dans le Community College d’Indian Hills en 2021-2022, Yacine Toumi (2,05 m, 24 ans) s’était révélé à Evansville. Après deux belles saisons dans l’Indiana (10,9 points à 54%, 6,5 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne), le Francilien (natif de Meudon-en-Yvelines) avait voulu franchir une marche supplémentaire en rejoignant la plus huppée fac de Seton Hall. Dans le New Jersey, il n’a cependant pas réussi à gratter une place de titulaire, jouant en moyenne 16 minutes par match pour 3,9 points à 38% aux tirs et 2,8 rebonds. « La saison a été difficile », avouait-il au Star Advertiser. « Je ne m’attendais pas à ce qu’elle se déroule ainsi. J’ai vraiment hâte de rebondir et de réaliser de grandes choses. »

Avant de rejoindre l’ïle d’Hawaï, Yacine Toumi va disputer l’AfroBasket 2025 avec la Tunisie (du 12 au 24 août).