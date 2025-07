Cet ancien joueur All-Star arrêté pour organisation illégale de parties de poker

Gilbert Arenas a organisé des parties de poker illégales dans sa villa d’Encino, ce qui a conduit à son arrestation. Les procureurs l’accusent de trois chefs d’accusation.

Ils l’ont inculpé pour conspiration, jeu illégal et fausses déclarations. Il a comparu pour sa première audience mercredi à Los Angeles.

Selon l’acte d’accusation, ces parties clandestines ont eu lieu de septembre 2021 à juillet 2022.Arthur Kats, l’un de ses associés, aurait géré l’opération sous la direction d’Arenas, préparant la villa pour les parties, recrutant des complices et collectant les loyers au nom de l’ancienne star NBA.

