On connait les sommes investies par Léon Marchand, Antoine Dupont et Bigflo & Oli au Toulouse Basketball Club

Pensionnaire de Nationale 1, porté disparu des hautes sphères du basket français depuis 1999 et la fin de l’ère des Spacer’s, le Toulouse Basketball Club aimerait passer la vitesse supérieure.

Sous l’égide d’une nouvelle SAS créée au mois de mai dernier, le club de la Ville rose a changé de dimension et a accueilli dans son capital de nombreuses grandes personnalités françaises.

43 500 investis par les quatre actionnaires stars

À commencer par deux des cinq plus grandes superstars du sport tricolore, le nageur Léon Marchand (tout juste sacré champion du monde du 200 mètres quatre nages ce jeudi) et le rugbyman Antoine Dupont. Selon Actu Toulouse, le premier cité, natif de la ville, a investi 4 500 euros dans le projet tandis que le demi de mêlée du Stade Toulousain a contribué à hauteur de 10 500 euros.

Les rappeurs Bigflo & Oli, également originaires de Toulouse, ont eux apporté près de 20% des 150 000 euros investis par les différents actionnaires du TBBC. Déjà sponsors du TFC, le club de football, les deux artistes ont misé 28 500 euros sur le projet basket. Eux sont déjà venus garnir les tribunes du Palais des Sports à deux reprises la saison dernière, contre Angers (74-73) et Berck (86-68).

« Leur implication ne sera pas que symbolique »

Des contributions financières qui permettront certainement aux Toros de rayonner médiatiquement et d’attirer localement des sponsors plus nombreux.

« Leur implication ne sera pas que symbolique : ils souhaitent participer activement au développement du projet, notamment sur les aspects de visibilité, d’événementiel, etc », promettait le président de la SAS, Fabien Conte, qui a lui investi 30 000 euros, dans les colonnes de La Dépêche le 20 juillet.

Une nouvelle recrue annoncée ce jeudi

Le tout au service d’un projet sportif ambitieux, avec un horizon Betclic ÉLITE espéré pour 2031. « Notre souhait, c’est d’évoluer en ÉLITE 2 d’ici 2 à 3 ans, puis en Betclic ÉLITE d’ici 5 à 6 ans », ajoutait Fabien Conte. « Toulouse, 3e ville de France, mérite d’avoir un grand club de basket. L’objectif n’est pas seulement de monter en Pro B dans les prochaines années, mais aussi de faire de Toulouse une place forte du basket. En ce sens, il nous faut restructurer le club, lui donner un nouvel élan, rechercher de nouveaux partenaires. Nous avons également dans nos projets la création d’un club affaire. »

Pour l’instant, le TBBC se contente de poursuivre son recrutement. Quasiment un mois après sa dernière annonce, le revenant Louis Marnette, le club toulousain a officialisé la signature ce jeudi d’Eddy Djedje, un intérieur vétéran (30 ans) qui s’est imposé comme une valeur sure de la NM1 ces trois dernières saisons entre Feurs et Angers (9,7 points à 55%, 5,9 rebonds et 1,9 passe décisive de moyenne avec l’EAB en 2024/25).