Léon Marchand, Antoine Dupont, BigFlo&Oli : une armada médiatique et financière pour relancer le basket à Toulouse

En tant que quatrième ville la plus peuplée de France, Toulouse doit avoir des ambitions sportives à la hauteur de sa taille. Principalement connue pour le rugby (le Stade Toulousain est 24 fois champion de France et 6 fois champion d’Europe) mais aussi avec des équipes en première division au foot, au handball et au volley, la ville rose doit maintenant se doter d’un club de haut niveau au basket, étant donné la popularité du sport. C’est dans ce sens que le Stade Toulousain Basket (actuellement en NM1) va changer de dimension médiatique la saison prochaine. En attendant que les résultats sportifs suivent.

Quatre têtes d’affiche médiatiques toulousaines

Comme l’annonce La Dépêche ce dimanche 20 juillet, une grande restructuration du club est lancée. Avec de grosses ambitions au vu des noms engagés. Première étape : un changement de nom et d’identité visuelle. Le « Toulouse Basket-Ball Club » va (re)voir le jour (c’est son ancienne appelation) et remplacer à partir de la rentrée le Stade Toulousain Basket, nom instauré en 2023. Mais surtout, des célébrités natives de la ville entrent dans le capital : l’un des tout meilleurs rugbymen au monde Antoine Dupont, le nageur multi-médaillé olympique Léon Marchand, et les rappeurs stars BigFlo et Oli.

Au-delà de l’aspect financier, ils apporteront une visibilité hors-norme pour un club de cette division. Le but est de « créer une communauté autour du club, sur Toulouse et au-delà des portes de Toulouse, de toucher les étudiants et la jeunesse » grâce à ces personnalités qui vont apporter « leur aura, leur image, leurs réseaux de partenaires, mais aussi leurs idées » selon les mots de Fabien Conte, président de la nouvelle SAS du TBBC, à La Dépêche. Des initiatives de la part de ces quatre noms sont attendues dans les prochaines semaines pour pousser le projet.

🏀 Toulouse veut franchir un step ! Le Toulouse Basket Club (ex STB) change de dimension avec l’arrivée d’un fonds présidé par Fabien Conte et soutenu par Dupont, Marchand, Bigflo & Oli… Recrutement XXL et ambitions sportives en perspectives 🔥#Basket #Toulouse #TBC — Axel Pawelski (@AxelPaw31) July 20, 2025

Ambition Betclic Élite « d’ici 5 à 6 ans »

Sur le plan sportif, les ambitions doivent forcément suivre. Fabien Conte estime que la trajectoire idéale serait « d’évoluer en Élite 2 d’ici 2 à 3 ans, puis en Betclic Élite d’ici 5 à 6 ans. » Le chemin est long mais pas inatteignable. Lors de cette saison 2024/25, le Stade Toulousain s’est maintenu sans briller en NM1. Le club actuel pensionnaire du Petit Palais des Sports (1860 places) a terminé septième de la deuxième poule, avec 19 victoires pour 21 défaites au total. Heureusement qu’un sursaut d’orgueil a eu lieu en fin de saison avec 6 succès sur les 8 dernières rencontres. L’engagement en NM1 pour la saison 2025/26 a été officiellement validé par la FFBB fin juin.

Troisième attaque la moins prolifique du championnat, un autre style de jeu sera nécessaire pour convaincre les fans toulousains. Pour cela, le coach de Feurs Romain Tillon a été réquisitionné et embauché jusqu’à 2027, avec l’intérieur Raphaël Djasrambaye dans ses bagages. Du côté des joueurs, des noms connus comme Robin Pluvy en provenance de Cholet ou le revenant Louis Marnette ont été recrutés, ainsi que René-Charles Louis-Thérèse depuis la BNXT League. L’ambition est donc d’abord de stabiliser l’équipe, avant de viser plus grand. Une fois les bases posées, les investisseurs entendent bien viser plus haut au niveau sportif comme médiatique. Le but étant de rejoindre les autres clubs forts de la ville dans les autres sports collectifs. Avec une ville pleine de talents comme celle-ci, tout est possible.