Qui sont les 5 meilleurs marqueurs des divisions professionnelles françaises ?

La fin d’année approche, mais les scoreurs n’ont pas toujours été sages… Surtout, ils n’ont pas fait beaucoup de cadeaux à leurs adversaires dans cette première partie de saison, et ça ne risque pas de s’arranger. Cap sur les cinq divisions professionnelles françaises (Betclic ÉLITE, ÉLITE 2, Nationale Masculine 1, La Boulangère Wonderligue et Ligue féminine 2), à la recherche des cinq meilleurs marqueurs de chaque division.

Trois Français dans le top 5 en Betclic ÉLITE

Cocorico ! Ne nous emballons pas trop vite, mais trois Français font partie des 5 meilleurs marqueurs de Betclic ÉLITE : l’arrière de Paris Nadir Hifi (19,6 points par match), l’intérieur de Nanterre Mathis Dossou-Yovo (17,8) et l’arrière de Monaco Élie Okobo (17,1). Jamais, au 21e siècle, trois joueurs français n’ont fini la saison dans le top 5 au scoring. L’exercice 2025-2026 est parti sur de bonnes bases, d’autant qu’Ivan Février pousse pour se faire une place (7e, 16,6 points), malgré une saison délicate collectivement au Portel.

Dans ce classement, le plus efficace au ratio point/minute est évidemment Nadir Hifi, lui qui affiche la deuxième meilleur moyenne du championnat en 19 minutes de jeu. De quoi promettre un duel de scoreurs, ce samedi, entre le Parisien et le Nancéien Landers Nolley II, leader du top 5. Le Strasbourgeois Gabe Brown complète le classement.

Le top 5 des marqueurs en Betclic ÉLITE : Landers Nolley II (20,1 points par match) Nadir Hifi (19,6) Mathis Dossou-Yovo (17,8) Gabe Brown (17,3) Elie Okobo (17,1)

Les scoreurs nord-américains en tête d’ÉLITE 2

En ÉLITE 2, pas de Français tout en haut du classement : les quatre meilleurs marqueurs, après 14 journées de championnat, sont tous Nord-Américains. Mais juste derrière, l’ailier stéphanois Arthur Bruyas (1,98 m, 25 ans), capitaine du SCABB, a réussi à faire son trou, grâce à une moyenne de 16,6 points par match.

Il est précédé par Tray Croft (Rouen) et l’inusable John Roberson (Hyères-Toulon), à égalité en tête du classement avec 17,9 pions à chaque rencontre, mais aussi par Sean Miller-Moore (Évreux) et Garlon Green (Antibes). À noter que, parmi ces cinq joueurs, aucun ne figure dans une équipe placée dans le top 5 d’ÉLITE 2.

Le top 5 des marqueurs en ÉLITE 2 : Tray Croft (17,9 points par match) John Roberson (17,9) Sean Miller-Moore (17,1) Garlon Green (16,6) Arthur Bruyas (16,6)

Top 3 100% français en NM1

Il s’agit sans aucun doute de l’une des belles histoires du début de saison de NM1 : Louis Marnette (1,93 m, 24 ans) rejoue au basket, et plutôt très bien. Moins d’un an après avoir été victime d’un malaise cardiaque en plein match, le Nordiste s’épanouit loin de ses terres, à Toulouse, où il est meilleur marqueur du championnat après 15 journées. Le champion d’Europe U16 contribue largement à la bonne entame de son équipe (6e de la poule A, 9 victoires-6 défaites).

Sur ses talons, le combo-guard messin Collin Turner, suivi par Domnick Bridgewater, dont le très bon début de saison individuel coïncide avec celui collectif de Fos Provence. Débarqué à Vitré cet été, en provenance de Pays de Fougères, Jules Gibey affiche la 4e meilleure moyenne. Kane Milling, pour sa première saison pro en France avec Levallois, complète le top 5.

Le top 5 des marqueurs en NM1 : Louis Marnette (20,4 points par match) Collin Turner (20,1) Domnick Bridgewater (18,8) Jules Gibey (17,5) Kane Milling (17,2)

Ngo Ndjock impressionnante en LBWL

Les écarts sont très serrés en haut du classement de La Boulangère Wonderligue… Enfin, sauf avec Anna Ngo Ndjock (1,76 m, 26 ans), largement meilleure marqueuse du championnat avec ses 21,3 points par match. L’internationale tricolore en 3×3 poursuit son impressionnante montée en puissance avec Angers, et démarre sur des standards deux fois plus élevés que la saison dernière au scoring (11,1).

Derrière, ça se bouscule, avec plusieurs joueuses dans des moyennes très proches. Dans les mêmes standards que la saison précédente dans l’élite du basket féminin français, la Chartraine Nicole Enabosi devance l’Américaine de La Roche Stella Johnson. Suivent la Landernéenne Elizabeth Balogun et la Charnaysienne Shakayla Thomas.

Le top 5 des marqueuses en LBWL : Anna Ngo Ndjock (21,3 points par match) Nicole Enabosi (15,6) Stella Johnson (15,1) Elizabeth Balogun (15,1) Shakayla Thomas (15)

Julie Tetart loin devant en LF2

Largement en tête du ranking à l’évaluation en LF2, Julie Tetart (1,90 m, 33 ans) est également la meilleure marqueuse de l’antichambre de l’élite. L’intérieure monégasque affiche des moyennes affolantes : 19,2 points et 19,1 rebonds de moyenne (pour 33,9 d’évaluation !).

Derrière Tetart, Daniela Dibanzilua, co-leader du championnat avec Voiron, domine au scoring. Suivent deux autres Françaises : Axelle Mikorek-Fuentes (Illkirch-Graffenstaden) et Manaelle Yerbe (Montbrison). Avec 16,3 points, Inès Nezerwa est la 5e meilleure marqueuse, et permet à Aulnoye de figurer à la 5e place (6 victoires – 4 défaites).