Betclic Élite

L’Élan Chalon déroule contre Boulazac et décroche une 5e victoire en 6 matchs

Betclic ÉLITE - Déjà largement en tête à la mi-temps, l'Élan Chalon a déroulé face à Boulazac au Colisée, ce samedi, pour décrocher son 7e succès de la saison. Seulement tombés une seule fois depuis début novembre en championnat, les hommes d'Elric Delord continuent de se rapprocher du groupe de tête.
00h00
L’Élan Chalon déroule contre Boulazac et décroche une 5e victoire en 6 matchs

Lionel Gaudoux a terminé la rencontre à 16 points, sans rater le moindre shoot.

Crédit photo : Charlotte Geoffray / Élan Chalon

L’hiver approche à Chalon-sur-Saône, mais pas de raison d’avoir froid : l’Élan a encore mis le feu au Colisée ce samedi contre Boulazac (90-74), lors de la 11e journée de championnat. Auteurs d’un excellent deuxième quart-temps (23-9), les hommes d’Élric Delord ont déroulé face à des Périgourdins trop souvent pris de court, et s’adjugent un cinquième succès sur les 6 dernières rencontres de championnat.

– Journée 11

Sans briller de loin, comme souvent cette saison (2/14 à 3 points à la mi-temps), les Chalonnais se sont d’abord rôdés offensivement, avant de monter d’un cran défensivement. Lionel Gaudoux, de retour après avoir été malade cette semaine, a vite donné le ton. Écrans appuyés loin du panier mais doigts de fée à l’intérieur : en sept minutes, le néo-international Tricolore avait déjà empilé 9 points sans que Boulazac ne trouve la parade pour le stopper (21-18, 10e).

9 points pour Boulazac dans le 2e quart-temps

Le BBD, qui a réussi à d’abord tenir grâce à son magicien Angelo Warner, souvent trop seul en première mi-temps, s’est ensuite cassé les dents sur la défense chalonnaise. Sur son banc, Alexandre Menard s’est frustré des 9 petits points inscrits dans le 2e quart-temps, à l’instar de ses joueurs, bien trop brouillons (11 ballons perdus après 20 minutes, 19 au final). Et en essayant de répondre avec la même intensité, Boulazac a surtout envoyé Clarence Nadolny et autres Chalonnais sur la ligne pour aller souffler avec 17 unités d’avance (44-27, 20e).

Lionel GAUDOUX
Lionel GAUDOUX
16
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
90 74
BOU

Au retour sur le parquet, Boulazac n’a pas eu le temps de se remettre la tête à l’endroit : Tony Snell a trouvé la tranche (21e), Hugo Robineau a été cueilli coup-sur-coup par Justyn Mutts (22e) puis Lionel Gaudoux (23e). De l’autre côté, Zac Cuthbertson a relancé la machine avec un dunk spectaculaire d’entrée (50-29, 22e). Boulazac a furtivement tenté de se rapprocher, revenant à 13 longueurs grâce à K.J. Williams (54-41, 25e) avant d’être brusquement repoussé à 21 unités sur un 14-6.

K.j. WILLIAMS
K.j. WILLIAMS
14
PTS
6
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
90 74
BOU

L’Élan Chalon dominant à l’intérieur

L’Élan Chalon a très légèrement réglé son adresse longue distance (8/33 au final), mais a surtout continuer d’appuyer à l’intérieur et d’agresser une défense périgourdine dépassée sous le cercle. Gaudoux (16 points), Cuthbertson (14) et Obinna Anochili-Killen (11) n’ont pas raté le moindre shoot à 2 points, et tranquillement guidé leurs coéquipiers vers un 7e succès en 11 rencontres de Betclic ÉLITE, où Jeremiah Hill n’a pas eu à s’illustrer.

Zac CUTHBERTSON
Zac CUTHBERTSON
14
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
90 74
BOU

Les Chalonnais s’emparent ainsi de la 6e place du championnat. Idéal pour surfer sur la bonne dynamique en Betclic ÉLITE et lancer une fin d’année éminemment chargée, avec 5 matchs à jouer en 13 jours, toutes compétitions confondues. Le BBD continue de glisser dans le classement (13e, 3 victoires – 8 défaites) et recevra Limoges, vendredi prochain, pour enfin mettre fin à ce coup de froid de trois défaites consécutives.

Chalon
Chalon
Suivre
Boulazac
Boulazac
Suivre

