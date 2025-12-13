L’Élan Chalon déroule contre Boulazac et décroche une 5e victoire en 6 matchs

L’hiver approche à Chalon-sur-Saône, mais pas de raison d’avoir froid : l’Élan a encore mis le feu au Colisée ce samedi contre Boulazac (90-74), lors de la 11e journée de championnat. Auteurs d’un excellent deuxième quart-temps (23-9), les hommes d’Élric Delord ont déroulé face à des Périgourdins trop souvent pris de court, et s’adjugent un cinquième succès sur les 6 dernières rencontres de championnat.

Sans briller de loin, comme souvent cette saison (2/14 à 3 points à la mi-temps), les Chalonnais se sont d’abord rôdés offensivement, avant de monter d’un cran défensivement. Lionel Gaudoux, de retour après avoir été malade cette semaine, a vite donné le ton. Écrans appuyés loin du panier mais doigts de fée à l’intérieur : en sept minutes, le néo-international Tricolore avait déjà empilé 9 points sans que Boulazac ne trouve la parade pour le stopper (21-18, 10e).

9 points pour Boulazac dans le 2e quart-temps

Le BBD, qui a réussi à d’abord tenir grâce à son magicien Angelo Warner, souvent trop seul en première mi-temps, s’est ensuite cassé les dents sur la défense chalonnaise. Sur son banc, Alexandre Menard s’est frustré des 9 petits points inscrits dans le 2e quart-temps, à l’instar de ses joueurs, bien trop brouillons (11 ballons perdus après 20 minutes, 19 au final). Et en essayant de répondre avec la même intensité, Boulazac a surtout envoyé Clarence Nadolny et autres Chalonnais sur la ligne pour aller souffler avec 17 unités d’avance (44-27, 20e).

Au retour sur le parquet, Boulazac n’a pas eu le temps de se remettre la tête à l’endroit : Tony Snell a trouvé la tranche (21e), Hugo Robineau a été cueilli coup-sur-coup par Justyn Mutts (22e) puis Lionel Gaudoux (23e). De l’autre côté, Zac Cuthbertson a relancé la machine avec un dunk spectaculaire d’entrée (50-29, 22e). Boulazac a furtivement tenté de se rapprocher, revenant à 13 longueurs grâce à K.J. Williams (54-41, 25e) avant d’être brusquement repoussé à 21 unités sur un 14-6.

L’Élan Chalon dominant à l’intérieur

L’Élan Chalon a très légèrement réglé son adresse longue distance (8/33 au final), mais a surtout continuer d’appuyer à l’intérieur et d’agresser une défense périgourdine dépassée sous le cercle. Gaudoux (16 points), Cuthbertson (14) et Obinna Anochili-Killen (11) n’ont pas raté le moindre shoot à 2 points, et tranquillement guidé leurs coéquipiers vers un 7e succès en 11 rencontres de Betclic ÉLITE, où Jeremiah Hill n’a pas eu à s’illustrer.

Les Chalonnais s’emparent ainsi de la 6e place du championnat. Idéal pour surfer sur la bonne dynamique en Betclic ÉLITE et lancer une fin d’année éminemment chargée, avec 5 matchs à jouer en 13 jours, toutes compétitions confondues. Le BBD continue de glisser dans le classement (13e, 3 victoires – 8 défaites) et recevra Limoges, vendredi prochain, pour enfin mettre fin à ce coup de froid de trois défaites consécutives.