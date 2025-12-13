Grâce à un énorme Gregor Hrovat, Dijon vient à bout de Saint-Quentin lors du match de la peur

Les célébrations sont restées très mesurées, mais le soulagement était bien réel au buzzer final pour Dijon, vainqueur à Saint-Quentin dans un match déjà crucial en bas de classement. La JDA a fait la différence dans les toutes dernières minutes et s’est finalement imposée 83 à 77 à Pierre-Ratte, lors de la 11e journée de Betclic ÉLITE.

Sur une série de 4 défaites consécutives, toujours sans Justin Bibbins mais aussi privés de David Holston et Williams Narace, sortis sur blessure contre Monaco la semaine dernière, les Dijonnais ne sont pas présentés particulièrement confiants dans l’Aisne. Le SQBB en a alors profité pour filer en tête, grâce à deux réussites longue distance de Lucas Boucaud et Neftali Difuidi (27-22, 9e).

Changement de cap après la mi-temps

En quête de sa première victoire depuis l’arrivée d’Éric Bartecheky, Saint-Quentin a embrasé Pierre-Ratte en servant un Loic Schwartz bouillant à l’approche de la pause (11 points à 3/4 de loin), et en multipliant les banderilles (7/13 à 3 points en première mi-temps). Trop peu agressive, la JDA s’est accrochée à un bon passage de Tariq Owens dans la raquette, avant qu’il ne se retrouve vite gêné par les fautes (49-37, 20e).

Et puis, tout a tourné très vite. Le ballon, surtout, qui a bien mieux navigué entre les mains dijonnaises pour trouver – très souvent – Gregor Hrovat en bout de chaîne. Le Slovène a donné le ton à l’attaque bourguignonne pour effacer les 12 points d’écart, puis a subtilisé un ballon précieux à Neftali Difuidi pour permettre à Owens de dunker à contre-attaque pour l’avantage (55-57, 26e).

Un money-time pesant

Les mains ont commencé à devenir moites, les ballons à s’échapper des mains des meneurs à tour de rôle. Trop brouillon aux lancers francs (10/18), le SQBB est resté bloqué à 67 points pendant presque un minute pendant que, comme un symbole, l’ancien Phénix Quentin Losser rassurait les siens dans la peinture. Gregor Hrovat l’a imité à longue distance, et la JDA a un temps semblé intouchable (67-78, 36e).

Mais comme libéré d’un poids, car dos au mur, Saint-Quentin a cru tout renverser à son tour. Une réussite longue distance de Giovan Oniangue, un panier de Nick Johnson puis une claquette d’un Jordan Caroline, presque irréprochable ce samedi, ont remis le SQBB dans la partie au bout du money-time. Dijon a tremblé, les Axonais ont soufflé dans le cou de leurs adversaires (77-80, 40e) sans jamais réussir à définitivement recoller. Gregor Hrovat, bien heureux de voir une ultime passe lui arriver dans les mains, a parfait son œuvre (31 points) en enterrant les derniers espoirs picards (77-83).

Éliminé de la FIBA Europe Cup, de la Coupe de France par Hyères-Toulon, et défait deux fois de suite en championnat – par l’ASVEL et Monaco – la JDA renoue avec le succès. Et peut respirer, en prenant deux victoires d’avance sur la zone rouge (12e, 4 victoires – 7 défaites) avant de recevoir Nancy pour la 12e journée. En revanche, le SQBB continue de s’enliser en bas de tableau, avant une fin d’année très corsée. Où le Phénix tentera tant bien que mal de renaître.