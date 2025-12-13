Landerneau l’emporte sans trembler à Toulouse, les Flammes Carolo sur le fil contre La Roche

Deux matchs étaient au programme ce samedi soir, dans le cadre de la 10e journée de La Boulangère Wonderligue : Landerneau n’a pas fait de suspense à Toulouse pour se raccrocher au wagon de tête, tandis que les Flammes Carolo ont bataillé en fin de match pour ne pas tout perdre contre La Roche, 11e du classement.

Landerneau a démarré tranquillement puis déroulé

La bonne série se poursuit pour Landerneau. Les Bretonnes ont remporté leur troisième match consécutif, ce samedi, face à la lanterne rouge Toulouse. Au petit trot en début de rencontre, en deçà de leurs standards offensifs (69,5 points par match avant la rencontre) à la mi-temps (29-29, 20e), les Landernéennes ont accéléré au retour de la pause pour finalement dérouler.

Emmenées par la jeune arrière Janice Albert (1,76 m, 18 ans), auteure de sa performance référence chez les pros, les joueuses de Wani Muganguzi ont dominé dans la raquette. Bien que légèrement en-deçà de sa moyenne de points, la 4e meilleure marqueuse du championnat Elizabeth Balogun a enregistré un gros double-double, cumulant 13 points et 13 rebonds.

En face, Trinity San Antonio, meilleure scoreuse de la rencontre avec 21 points, n’a pas pu empêcher la 8e défaite consécutive du TMB, toujours enlisé au fond du classement. Landerneau réalise une bonne opération en décrochant une 6e victoire en 10 rencontres, et en se positionnant à la deuxième place provisoire du classement en attendant la rencontre de Charnay face à Bourges et le choc entre l’ESBVA et Basket Landes.

Les Flammes se sont fait peur en fin de match

Avec 10 points d’avance pour démarrer le 4e quart-temps, les Flammes Carolo pensaient peut-être avoir le match en main. Mais elles ont dû rester concentrées jusqu’au buzzer final, dans un 4e quart-temps pour le moins tendu. L’écart a même chuté à un petit point, à 4 minutes de la fin de rencontre, lorsque Laetitia Sahie, grand artisane de la remontée de La Roche Vendée avec ses 19 points, a gratté un ballon sur une passe mal assurée puis s’est offert deux points en contre-attaque.

Les Flammes ont finalement réussi à ne jamais lâcher l’avantage au score, et peuvent remercier Ashley Joens, auteure de ses 5 points de la partie dans les tout derniers instants. À ses côtés, Tiffany Clarke (17 points, 7 rebonds) et Coline Franchelin (14 points, 8 passes décisives) ont frôlé le double-double, tandis que Noémie Brochant, sur le parquet pendant 39 des 40 minutes, a brillé dans tous les secteurs du jeu (12 points, 7 rebonds, 7 assists, 4 interceptions).

Il s’agit également du 6e succès en championnat pour les Flammes Carolo, qui se relancent après une défaite à Basket Landes et un lourd revers à Bourges en EuroLeague, mercredi. La Roche Vendée reste bloquée à la 11e place sur 12 au classement, avant de se déplacer à Chartres dimanche prochain, lors d’un match déjà crucial en bas du classement.