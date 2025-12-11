Recherche
NBA

Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup

L'arrière des Phoenix Suns a été exclu du quart de finale contre Oklahoma City après une faute flagrante sur le pivot du Thunder, dans une défaite humiliante 138-89 qui élimine Phoenix de la compétition.
00h00
Grayson Allen expulsé après avoir violemment poussé Chet Holmgren en NBA Cup

Grayson Allen a été expulsé contre OKC

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Grayson Allen a encore fait parler de lui pour de mauvaises raisons. L’arrière des Phoenix Suns a été expulsé mercredi soir lors du quart de finale de NBA Cup contre Oklahoma City, après avoir violemment poussé Chet Holmgren et l’avoir envoyé au sol. Un geste qui illustre parfaitement la frustration des Suns, complètement dominés par le Thunder (138-89).

Une faute flagrante qui enflamme le Paycom Center

L’incident s’est produit au troisième quart-temps, alors qu’Oklahoma City menait déjà largement 94-58 avec 5:18 restantes à jouer. Allen et Holmgren sont entrés en collision pendant que le pivot du Thunder tentait de poser un écran. L’arrière des Suns a alors étendu ses deux bras vigoureusement, projetant Holmgren au sol dans un mouvement qui a immédiatement déclenché une échauffourée entre les deux équipes.

Après examen vidéo, les arbitres ont sanctionné Allen d’une faute flagrante de type 2, entraînant son expulsion automatique sous les acclamations du public d’Oklahoma City. « J’avais l’impression d’avoir fait une bonne faute dans l’esprit physique du match et ce qui se passait des deux côtés, surtout avec les chocs sur les écrans, certains coups sur les rebonds », s’est défendu Allen, qui a terminé avec 10 points à 3/9 aux tirs.

L’entraîneur des Suns, Jordan Ott, a tenté d’expliquer que les arbitres avaient manqué une faute potentielle sur l’action précédente. « Alors c’est ce qui arrive dans ces environnements. Si vous manquez la première, nous devons avoir une meilleure réponse, c’est sûr », a-t-il déclaré.

Jalen Williams dénonce les « pitreries » d’Allen

Jalen Williams, premier à s’interposer pour défendre son coéquipier, n’a pas mâché ses mots concernant l’historique d’Allen. « Il a un peu fait ça toute sa carrière, donc je comprends. Je m’assure juste de soutenir mes coéquipiers », a lâché le joueur du Thunder après la victoire. « Ça a juste mis un peu plus de piment dans le match. Les fans étaient un peu plus dedans, donc naturellement, tu joues un peu plus dur. »

Cette expulsion s’ajoute au casier déjà bien rempli d’Allen en matière de gestes limites. En janvier 2022, la NBA l’avait suspendu pour un match après « un contact inutile et excessif » sur Alex Caruso, ironiquement aujourd’hui joueur du Thunder.

Mark Daigneault, l’entraîneur d’Oklahoma City, s’est montré satisfait de la gestion arbitrale : « Nous ne pouvons pas contrôler cela, mais je pense que les arbitres ont bien géré la situation. Ces choses peuvent devenir un peu chaotiques si les arbitres ne les gèrent pas d’une main ferme. »

Avec cette victoire écrasante, le Thunder se qualifie pour les demi-finales de la NBA Cup à Las Vegas et porte son bilan à un impressionnant 24-1, égalant l’un des meilleurs débuts de saison de l’histoire récente de la NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
