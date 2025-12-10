Recherche
NBA

Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville

NBA - Franz Wagner souffre d'une entorse de la cheville gauche et manquera 2 à 4 semaines de compétition. L'ailier allemand du Orlando Magic a évité une blessure plus grave après sa chute inquiétante face aux Knicks dimanche.
00h00
Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville

Franz Wagner est soulagé, Orlando avec

Crédit photo : © Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Le Orlando Magic peut souffler un grand coup de soulagement. Franz Wagner, sorti sur blessure lors du match contre les New York Knicks dimanche soir, souffre finalement d’une entorse de la cheville gauche et devrait être absent entre 2 et 4 semaines selon les examens médicaux réalisés lundi.

L’IRM passée lundi a révélé qu’aucun dommage structurel n’avait été détecté au niveau de la jambe de l’ailier allemand, une nouvelle rassurante compte tenu de la violence de la chute. Wagner s’était blessé en tentant de conclure un alley-oop en contre-attaque, sa jambe gauche ayant cédé à la réception après une faute subie.

Des images qui faisaient craindre le pire

La séquence avait de quoi inquiéter les supporters du Magic et le staff technique. Wagner était resté au sol, visiblement souffrant, avant d’être aidé pour quitter le terrain. Certains observateurs craignaient même une rupture des ligaments croisés du genou au vu de la violence du choc.

Jamahl Mosley et ses joueurs, dont Jalen Suggs, étaient très émus après la rencontre, inquiets de ce qu’ils avaient vu lors de la chute de leur coéquipier. Cette réaction témoignait de l’importance de Wagner dans le collectif d’Orlando.

La durée exacte de l’absence dépendra de la manière dont l’ailier allemand répondra aux soins, mais le Magic peut désormais envisager l’avenir avec plus de sérénité. L’équipe, qui affiche un bilan de 14 victoires pour 9 défaites, venait justement de récupérer Paolo Banchero après 10 matchs d’absence pour une blessure à l’aine.

Wagner tournait à 23,4 points, 6,2 rebonds, 3,8 passes et 1,2 interception par match cette saison, des statistiques qui en font le meilleur marqueur de l’équipe. Sa production était particulièrement précieuse pendant l’absence de Banchero. Le Magic, qui vise une troisième qualification consécutive en playoffs, devra désormais limiter les dégâts sans son ailier allemand lors des prochaines semaines, dans une Conférence Est considérée comme très ouverte cette saison.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
