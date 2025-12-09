Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »

Début décembre, la saison rookie de Noa Essengue en NBA a pris fin. Blessé à l’épaule lors d’une rencontre de G-League le 29 novembre dernier, le verdict a été sans appel pour le Français, qui doit passer par la case opération, ce qui l’a contraint à faire une croix sur son exercice rookie dans la Grande Ligue.

Se faire opérer maintenant pour « être prêt l’an prochain »

Lors d’une conférence de presse à Chicago, Noa Essengue est revenu sur l’annonce de sa fin de saison prématurée et le choix de ne pas attendre la fin de l’exercice en cours pour se faire opérer : « Ils ont dit que je serais meilleur si je le faisais maintenant. J’aurais tout l’été pour travailler et être prêt pour l’an prochain. » Programmée pour ce mercredi 10 décembre, l’opération de Noa Essengue l’empêche de pouvoir jouer, mais pas de travailler certains aspects de son jeu. « Je peux faire plein de choses, comme le dribble, le tir. Donc, oui, je vais essayer de profiter de tout le temps que j’ai pour faire de petites choses sur le terrain et en dehors, afin d’être prêt pour la saison prochaine. »

Une saison rookie délicate mais pas inquiétante

Logiquement touché par ce premier coup d’arrêt dans sa carrière, Noa Essengue (2,05 m, 18 ans) va cependant pouvoir travailler pour revenir plus fort, en connaissant désormais les attentes de sa franchise. Car si l’ancien joueur du Pôle France est le Français le plus haut drafté de la cuvée 2025 (12e), il est aussi celui qui aura le moins joué.

La G-League a été le principal berceau de Noa Essengue dans cette première saison outre-Atlantique, pour seulement deux apparitions avec les Bulls en NBA (six minutes de jeu au total). Lors de ses quatre matchs de G-League, le longiligne ailier a cependant montré de belles aptitudes avec 23 points à 50% aux tirs et 8,3 rebonds en 30 minutes de jeu sur 4 matchs. Mais étant le deuxième joueur le plus jeune dans la Ligue (19 ans le 18 décembre 2025), il n’entrait pas dans les plans à court-terme de la franchise de l’Illinois.

PROFIL JOUEUR Noa ESSENGUE Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 18 ans (18/12/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / G League PTS 23 #21 REB 8,3 #37 PD 2,8 #142

Malgré la déception, Noa Essengue prend cette blessure avec philosophie pour espérer revenir plus fort lors de la saison 2026-2027. Pour enfin s’implanter comme un véritable joueur NBA, aux Chicago Bulls.