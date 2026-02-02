Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento

Bilal Coulibaly a confirmé sa montée en puissance en NBA dans une saison irrégulière à cause de ses blessures. Face aux Sacramento Kings de Maxime Raynaud, l’ailier/arrière français a été l’un des artisans du succès des Washington Wizards (116-112), dans un match entre deux équipes de fond de classement, mais riche en enseignements pour les Français engagés.

Bilal Coulibaly et Washington s’en sortent grâce au banc

Sans Alexandre Sarr, forfait en raison d’une blessure au mollet, les Wizards ont pu compter sur une énorme contribution de leur banc. Rookie Will Riley a signé son record de la saison avec 18 points, dont un tir à 3-points décisif à 2 minutes 07 de la fin.

Bilal Coulibaly a lui aussi répondu présent avec 15 points à 5/9 aux tirs, 3 passes décisives en seulement 21 minutes. AJ Johnson a ajouté 17 points, tandis que Marvin Bagley III a également terminé à 15 unités. Washington a largement dominé les débats sur les points du banc (61-20), un facteur clé de cette victoire.

Côté Kings, malgré les 35 points de Zach LaVine et les 32 de DeMar DeRozan, Sacramento concède une neuvième défaite consécutive et conclut sa tournée à l’Est par un sévère 0-6.

Maxime Raynaud solide mais trop seul

Face à cette déferlante du banc adverse, Maxime Raynaud a fait bonne figure. Le Français compile 14 points à 6/9 au tir, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres. Il a été le seul joueur des Kings, hors LaVine et DeRozan, à dépasser la barre des six points, symbole d’un collectif en grande difficulté.

Grâce à ce succès, Washington a remporté trois de ses quatre derniers matchs et quitte provisoirement la dernière place de la Conférence Est.

