Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento

NBA - Bilal Coulibaly s’est illustré ce dimanche 1er février lors de la victoire des Washington Wizards contre les Sacramento Kings, dans un duel marqué aussi par la performance solide de Maxime Raynaud, malgré l’absence d’Alexandre Sarr.
|
00h00
Résumé
Écouter
Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento

Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings

Crédit photo : © Daniel Kucin Jr.-Imagn Images

Bilal Coulibaly a confirmé sa montée en puissance en NBA dans une saison irrégulière à cause de ses blessures. Face aux Sacramento Kings de Maxime Raynaud, l’ailier/arrière français a été l’un des artisans du succès des Washington Wizards (116-112), dans un match entre deux équipes de fond de classement, mais riche en enseignements pour les Français engagés.

LIRE AUSSI

Bilal Coulibaly et Washington s’en sortent grâce au banc

Sans Alexandre Sarr, forfait en raison d’une blessure au mollet, les Wizards ont pu compter sur une énorme contribution de leur banc. Rookie Will Riley a signé son record de la saison avec 18 points, dont un tir à 3-points décisif à 2 minutes 07 de la fin.

Bilal Coulibaly a lui aussi répondu présent avec 15 points à 5/9 aux tirs, 3 passes décisives en seulement 21 minutes. AJ Johnson a ajouté 17 points, tandis que Marvin Bagley III a également terminé à 15 unités. Washington a largement dominé les débats sur les points du banc (61-20), un facteur clé de cette victoire.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
15
PTS
1
REB
3
PDE
Logo NBA
WAS
116 112
SAC

Côté Kings, malgré les 35 points de Zach LaVine et les 32 de DeMar DeRozan, Sacramento concède une neuvième défaite consécutive et conclut sa tournée à l’Est par un sévère 0-6.

LIRE AUSSI

Maxime Raynaud solide mais trop seul

Face à cette déferlante du banc adverse, Maxime Raynaud a fait bonne figure. Le Français compile 14 points à 6/9 au tir, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres. Il a été le seul joueur des Kings, hors LaVine et DeRozan, à dépasser la barre des six points, symbole d’un collectif en grande difficulté.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
14
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NBA
WAS
116 112
SAC

Grâce à ce succès, Washington a remporté trois de ses quatre derniers matchs et quitte provisoirement la dernière place de la Conférence Est.

Les autres Français en action ce dimanche 1er février

Noah Penda, des signaux positifs

En sortie de banc, Noah Penda (1,99 m, 21 ans) n’a disputé que 13 minutes mais a montré de belles intentions. Auteur de 7 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception à 3/5 au tir, il s’est distingué par son activité défensive et un dunk remarqué face à Victor Wembanyama. Les voyants sont clairement au vert.

Nicolas Batum, l’impact au-delà des stats

Face aux Suns, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a rendu une ligne statistique discrète avec 3 points, 8 rebonds et 2 passes à 1/4 au tir. Mais son impact collectif reste précieux dans une belle victoire des Clippers, toujours capables de s’appuyer sur leur couteau suisse français.

Nolan Traoré, soirée compliquée à Detroit

Titulaire avec les Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) n’a pas pu enrayer la lourde défaite de son équipe à Detroit. Il termine avec 5 points, 1 rebond, 2 passes et 1 contre à 2/7 au tir. Une performance à l’image d’un collectif en difficulté sur cette rencontre.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Livenews
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Betclic ELITE
00h00ITW Jacob Gilyard, la ch’tite étincelle américaine qui rallume la flamme du BCM Gravelines-Dunkerque
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
Amine Noua exulte après la victoire face au Panathinaïkos
À l’étranger
00h00Amine Noua s’offre le Panathinaïkos, Giannakopoulos explose après la défaite à l’Aris
Contenus premium
Médias
00h00Nouvelle semaine de contenus premium BeBasket : interviews, immersion et trajectoires fortes
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
Betclic ELITE
00h00« Quand on joue comme ça… » : la JDA Dijon s’offre le scalp de l’ASVEL !
1 / 0
Livenews NBA
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase laergement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
La clé du succès new-yorkais s'est trouvée dans l'adresse à 3-points (18/42) et particulièrement celle de Landry Shamet.
NBA
00h00Les Knicks s’imposent face aux Lakers 112-100, sixième victoire consécutive
NBA
00h00Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda
NBA
00h00ITW Rayan Rupert : « Avec Tiago Splitter, j’ai su gagner ma place par ma défense, et Sidy [Cissoko] par son énergie »
1 / 0