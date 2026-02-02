Victor Wembanyama fait fi des galères de transport pour dominer le Magic de Noah Penda

On a longtemps douté que ce match entre San Antonio Spurs (2e de l’Ouest) et Orlando Magic (8e de l’Est) allait bien avoir lieu. Une tempête de neige s’est abattue sur Charlotte, où les Spurs ont perdu leur match ce samedi à 12h00 locale. Une tempête telle qu’elle a empêché leur avion de retour de décoller dans l’après-midi, et qu’ils ont dû retourner dans leur hôtel pour attendre le lendemain que tout se calme. Mais quelques minutes après avoir décollé à 10h du matin ce dimanche direction San Antonio, leur avion s’est… dérouté vers Atlanta, pour un problème technique mineur.

De quoi mettre sérieusement en danger le match de ce dimanche contre le Magic, originellement prévu à 15h00 heure locale. Celui-ci a finalement été décalé à 18h00, puis… 20h00, puisque les Spurs ont été bloqués quelques heures à Atlanta. Impossible de reporter le match au lendemain au vu du calendrier du Magic qui les attendait. C’est finalement quatre heures avant le coup d’envoi qu’ils ont atterri dans leur ville, ont foncé vers la salle pour débuter leur routine habituelle, et tenté de faire fi de la fatigue pour ce back-to-back. Ce qu’ils ont réussi avec brio.

The Spurs are stuck in Charlotte tonight due to inclement weather conditions. The team is scheduled to play in San Antonio at 4 p.m. ET vs. the Magic on Sunday 😳 pic.twitter.com/FRNQVXytRC — Yahoo Sports (@YahooSports) February 1, 2026

Comme si de rien n’était

Car pendant que leurs futurs adversaires étaient en pleine galère de transports, le Magic d’Orlando a eu tout le temps de se reposer dans le Texas. Mais peut-être trop. Les Floridiens se sont fait manger dans le premier quart-temps (21-37) par les Spurs d’un Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) qui ne semblait pas gêné outre-mesure par les événements des dernières heures (« J’ai vu pire dans ma carrière » a-t-il reconnu en conférence de presse). Au contraire, il a enchaîné les highlights dès les premières minutes du match. Un lay-up depuis la ligne des lancers-francs avec ses bras tentaculaires, un dunk après avoir envoyé valser son vis-à-vis Wendell Carter Jr (2 points à 1/7 aux tirs), et un contre attrapé au plafond sur un flotteur d’Anthony Black (11 points à 4/12). De quoi donner le ton pour la suite du match.

Le prodige français ne s’est pas arrêté là. Petit à petit, il a accumulé les highlights surtout défensifs, alors que son intensité de ce côté du terrain était remise en question ces derniers jours. De quoi finir avec 25 points à 7/13 aux tirs (et 11/15 aux lancers-francs), 8 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 5 contres. C’est son huitième match à plus de 5 contres cette saison, lui qui domine toujours ce classement malgré des chiffres en baisse par rapport à la saison dernière (2,7 de moyenne). Cinq de ses coéquipiers ont dépassé les 10 points.

Victor Wembanyama tonight • 25 PTS, 8 REB, 5 BLKS, 4 STLS, 7/13 FG pic.twitter.com/kkNpT7M1a2 — Bala (@BalaPattySZN) February 2, 2026

En face, le Magic – une équipe qui a l’habitude de peu shooter à 3-points mais plus dans la raquette – n’a tiré qu’à 44%, en grande partie à cause de Wembanyama. En sortie de banc, Noah Penda est finalement l’un des Floridiens qui s’en est le mieux sorti. Son plus/minus de +23 est le meilleur de son équipe, et il a compilé 7 points à 3/5, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 13 minutes.

« On en a discuté avant le match, on s’est dit qu’il n’y a aucune excuse qui tienne, et qu’on devait être prêts. Nous devons répondre sur le parquet, c’est notre responsabilité. Ces événements ne sont pas importants. On a connu des back-to-backs pires que ça, où on est arrivés dans la ville en déplacement à 4 heures du matin. C’est plus dur que ce qu’on a vécu aujourd’hui » a conclu Wembanyama, qui relativise. « La NBA a tellement de pouvoir qu’on peut s’adapter à beaucoup de situations. Aujourd’hui, ils nous ont facilité les choses. » Les Spurs ont bien réagi après leur sale défaite contre les Hornets, avec un Wembanyama muselé par son compatriote Moussa Diabaté. De bonne augure trois jours avant le cinquième et dernier duel contre Oklahoma City, dans le duel au sommet de l’Ouest.