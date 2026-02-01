Recherche
Médias

Nouvelle semaine de contenus premium BeBasket : interviews, immersion et trajectoires fortes

BeBasket poursuit le déploiement de ses contenus premium EN PLUS de l’actualité gratuite avec une nouvelle semaine dense et variée. Du monde amateur à l’international, joueurs et joueuses français se sont confiés longuement sur leur saison, leurs choix de carrière et leurs ambitions.
00h00
Nouvelle semaine de contenus premium BeBasket : interviews, immersion et trajectoires fortes
Crédit photo : BeBasket

Depuis le lancement des contenus premium début janvier, BeBasket continue d’étoffer son offre éditoriale sans réduire l’accès aux sujets gratuits. Cette nouvelle semaine illustre une nouvelle fois la ligne directrice du média : donner la parole aux acteurs du basket français, sur le temps long, avec du contexte et de la profondeur.

LIRE AUSSI

NM2 – Gaylor Curier, un choix fort et assumé

Lundi 26 janvier, Gaylor Curier a ouvert la semaine premium avec un témoignage fort. L’ancien shooteur professionnel a fait le choix de quitter le monde pro pour s’engager avec l’ESMS en Nationale 2. Marqué par les blessures, il revient sur cette décision structurante, son nouveau rapport au basket, son rôle dans un collectif ambitieux mais lucide, et l’équilibre qu’il construit désormais entre pratique sportive et entrepreneuriat.

Un entretien sincère, centré sur le sens donné à une carrière et sur l’adaptation à une nouvelle réalité sportive.

LIRE AUSSI

B.League – Yannis Morin raconte son aventure japonaise

Mardi 27 janvier, BeBasket a pris la direction du Japon avec Yannis Morin. Dans sa deuxième saison en B.League, le championnat japonais, l’intérieur français revient sur une expérience aussi dépaysante qu’enrichissante.

Après plusieurs années en LNB et des piges réussies en Liga Endesa, il détaille son adaptation culturelle et sportive, son rôle dans son équipe actuelle et ce que cette aventure lui apporte dans la suite de sa carrière.

LIRE AUSSI

WNBA / Liga Femenina Endesa – Carla Leite, une saison sans pause

Mercredi 28 janvier, focus sur Carla Leite. Entre sa saison rookie en WNBA avec les Golden State Valkyries et son enchaînement immédiat en Liga Femenina Endesa à Saragosse, la jeune internationale française vit une saison 2025-2026 effrénée.

Elle revient sur cette transition express entre deux championnats majeurs, son adaptation au très haut niveau, ses ambitions individuelles et collectives, ainsi que ses axes de progression dans un contexte d’exigence permanente.

LIRE AUSSI

Betclic ELITE – Gavin Ware avant le déplacement à Saint-Quentin

Jeudi 29 janvier, place à l’actualité terrain avec le Limoges CSP. Pivot All-Star du club limougeaud, Gavin Ware s’est exprimé avant le déplacement à Saint-Quentin.

L’Américain évoque le contexte de la rencontre, son état de forme et son rôle dans un effectif en quête de continuité, dans une saison marquée par les ajustements et les absences.

LIRE AUSSI

ELITE 2 – Pape Diop dresse le bilan à mi-saison

Vendredi 30 janvier, la semaine s’est conclue par un entretien avec Pape Diop. En progression constante avec la JA Vichy, l’ailier sénégalais confirme sa montée en puissance.

Qualifié pour les demi-finales de la Leaders Cup et solidement installé dans le haut du tableau à mi-saison, il dresse un bilan lucide de la première partie d’exercice, revient sur sa progression individuelle et se projette sur la suite de la saison en ELITE 2.

LIRE AUSSI

Des contenus premium pensés pour aller plus loin

Cette nouvelle semaine illustre la diversité et la complémentarité des contenus premium BeBasket. Entre choix de carrière, immersion à l’étranger, trajectoires féminines et masculines, et actualité de haut niveau, ces sujets viennent EN PLUS de la couverture quotidienne gratuite.

LIRE AUSSI

S’abonner à BeBasket, c’est soutenir un média indépendant, proche du terrain, et accéder à des entretiens et analyses conçus pour mieux comprendre le basket français, dans toute sa richesse et sa complexité.

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
