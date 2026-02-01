Recherche
Betclic Élite

Après avoir battu le Real Madrid, le Paris Basketball corrigé par… Boulazac à domicile !

Betclic ÉLITE - Cinq jours après s'être offert le scalp du Real Madrid à l'Adidas Arena, le Paris Basketball a signé un improbable grand écart en étant dominé par le... promu Boulazac au même endroit (87-103).
|
00h00
Résumé
Écouter
Pour la deuxième fois de la saison, le BBD d’Angelo Warner a battu le champion parisien !

Crédit photo : Julie Dumélié

On n’a pas vérifié les archives mais pas besoin, on peut vous certifier que cet enchaînement n’avait jamais été vu auparavant dans l’histoire du basket : en l’espace de cinq jours, Paris a terrassé le Real Madrid (98-92) avant de s’incliner lourdement contre… Boulazac à domicile (87-103). Incompréhensible.

– Journée 18

Ainsi va la vie de ce Paris Basketball version 2025/26, bipolaire au possible, incapable de se dépatouiller de son irrégularité chronique. Parfois même au cœur d’un seul match, comme début janvier à l’Astroballe, au moment de remonter 20 points en une mi-temps face à l’ASVEL, un soir où le poste de Francesco Tabellini était en sursis.

À ce rythme, même si l’exploit face au Real Madrid permet de considérablement rehausser le bilan, la tête de l’entraîneur italien va continuer d’être menacée. Car ce qu’a proposé Paris ce dimanche était tout simplement indigne d’un champion de France. Au-delà de la contre-performance du leader Nadir Hifi (8 points à 2/15, dont 0/10 à 3-points), l’attitude collective a été extrêmement douteuse, sans envie ni intensité.

Nadir HIFI
Nadir HIFI
8
PTS
7
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
87 103
BOU

Or, en Betclic ÉLITE, à part contre Le Portel peut-être, cela ne pardonne pas. Et Boulazac en a parfaitement profité. Assuré de sa capacité d’embêter Paris grâce au souvenir de la Supercoupe, avec cette victoire lors de la petite finale, le BBD a récidivé. Alors que Jacob Grandison avait vécu le sommet de son éphémère époque périgourdine à Roland-Garros (35 d’évaluation), l’équipe d’Alexandre Ménard a cette fois trouvé d’autres armes.

À savoir, une vraie domination physique (46 rebonds à 34), et un vrai collectif où les dix joueurs ont marqué, avec la palme pour la ligne arrière : Hugo Robineau impérial (16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives), l’étincelle Angelo Warner (20 points en 17 minutes) et Antoine Eïto pas si loin du triple-double (9 points, 8 rebonds et 9 passes décisives).

Antoine EÏTO
Antoine EÏTO
9
PTS
8
REB
9
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
87 103
BOU

Un succès surprise, certes, mais qui ne souffre d’aucune contestation. Le BBD a vite pris les devants (21-31, 9e minute) et a su contrôler le reste de la partie. Ainsi, Paris n’a jamais réussi à revenir en-dessous de la barre des 7 points. Pire, les coéquipiers de Jared Rhoden (21 points) ont pris un uppercut terrible dans le troisième quart-temps (19-31) et ont même compté jusqu’à 22 points de retard (75-97, 35e minute).

Déjà en avance sur son tableau de marche, Boulazac s’est offert une énorme victoire bonus dans sa quête de maintien. Peu d’équipes de Betclic ÉLITE éteindront l’Adidas Arena, même le Real Madrid n’y est pas arrivé mardi, mais le promu périgourdin l’a fait. Improbable.

Boulazac
Boulazac
Suivre

bbd24
Le bbd plus fort que Madrid en fait !! Non mais c est une bien jolie victoire qui compte pour la maintien. Bravo aux 10 gars et aux entraineurs motivés...
Répondre
(1) J'aime
dauw24
Depuis le temps que j'écris que le BBD joue très bien au basket, il fallait bien que ça passe un jour. C'était déjà pas loin contre Nanterre la semaine dernière. Le maintien n'est certes pas acquis, mais peut-être peut-on regarder plus vers le haut ?
Répondre
(1) J'aime
vinzdabest
L'entraîneur serait donc menacé ? Oh ! Tu bluffes Martoni !
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
