Après avoir battu le Real Madrid, le Paris Basketball corrigé par… Boulazac à domicile !

On n’a pas vérifié les archives mais pas besoin, on peut vous certifier que cet enchaînement n’avait jamais été vu auparavant dans l’histoire du basket : en l’espace de cinq jours, Paris a terrassé le Real Madrid (98-92) avant de s’incliner lourdement contre… Boulazac à domicile (87-103). Incompréhensible.

Ainsi va la vie de ce Paris Basketball version 2025/26, bipolaire au possible, incapable de se dépatouiller de son irrégularité chronique. Parfois même au cœur d’un seul match, comme début janvier à l’Astroballe, au moment de remonter 20 points en une mi-temps face à l’ASVEL, un soir où le poste de Francesco Tabellini était en sursis.

À ce rythme, même si l’exploit face au Real Madrid permet de considérablement rehausser le bilan, la tête de l’entraîneur italien va continuer d’être menacée. Car ce qu’a proposé Paris ce dimanche était tout simplement indigne d’un champion de France. Au-delà de la contre-performance du leader Nadir Hifi (8 points à 2/15, dont 0/10 à 3-points), l’attitude collective a été extrêmement douteuse, sans envie ni intensité.

Or, en Betclic ÉLITE, à part contre Le Portel peut-être, cela ne pardonne pas. Et Boulazac en a parfaitement profité. Assuré de sa capacité d’embêter Paris grâce au souvenir de la Supercoupe, avec cette victoire lors de la petite finale, le BBD a récidivé. Alors que Jacob Grandison avait vécu le sommet de son éphémère époque périgourdine à Roland-Garros (35 d’évaluation), l’équipe d’Alexandre Ménard a cette fois trouvé d’autres armes.

À savoir, une vraie domination physique (46 rebonds à 34), et un vrai collectif où les dix joueurs ont marqué, avec la palme pour la ligne arrière : Hugo Robineau impérial (16 points, 4 rebonds et 4 passes décisives), l’étincelle Angelo Warner (20 points en 17 minutes) et Antoine Eïto pas si loin du triple-double (9 points, 8 rebonds et 9 passes décisives).

Un succès surprise, certes, mais qui ne souffre d’aucune contestation. Le BBD a vite pris les devants (21-31, 9e minute) et a su contrôler le reste de la partie. Ainsi, Paris n’a jamais réussi à revenir en-dessous de la barre des 7 points. Pire, les coéquipiers de Jared Rhoden (21 points) ont pris un uppercut terrible dans le troisième quart-temps (19-31) et ont même compté jusqu’à 22 points de retard (75-97, 35e minute).

Déjà en avance sur son tableau de marche, Boulazac s’est offert une énorme victoire bonus dans sa quête de maintien. Peu d’équipes de Betclic ÉLITE éteindront l’Adidas Arena, même le Real Madrid n’y est pas arrivé mardi, mais le promu périgourdin l’a fait. Improbable.